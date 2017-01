Elszíneződött víz Győr: sárga lé folyt a fürdőkádba

A gyönyörű fehér külvilághoz egy sárga trutymó tartozik Győrben, a Lajta utcában. Hiába gondoltuk, hogy ez csak egy kádnyi színezett víz, a képen már a második töltés látszik. Bosszantó, undorító, felháborító? Igen. De reménykedünk, hogy csak rövid ideig tart. A párom kismama, és igencsak elgondolkoztunk, hogy bele merjen-e ülni egy ilyen ...-ba.

Amint átküldtük olvasónk levelét a Pannon-Víznek, a szolgáltató haladéktalanul ellenőrizte a Lajta utcai ivóvíz minőségét. Elszíneződést nem tapasztaltak és azóta sem jeleztek hasonló hibát nekik Marcalvárosból.A cég tájékoztatása szerint az ivóvíz elszíneződését általában a felgyorsult vízáramlás okozza. Ilyenkor felkeverednek a csövekben lévő, kiülepedett anyagok. Kiváltó ok lehet egy utcai vagy társasházon belüli csőtörés, vízelzárás, karbantartás vagy akár egy környékbeli tűzcsap kinyitása. A fürdővizet általában hideg és meleg víz keverésével állítják elő, amikor a kádba eresztik. Érdemes lenne utánanézni, hátha a melegvíz-előállító rendszeren történt rendellenesség. A Pannon-Víz a környéken utcai beavatkozást nem végzett. Azt javasolja, hogy olvasónk kérdezze meg a ház közös képviselőjét, hátha a belső rendszerükön volt gond. Hasonló esetben egyébként azt kéri a szolgáltató, hogy a lakosok hívják éjjel-nappali diszpécserszolgálatát is (96/522-601, 96/311-753). „Szakszerű kérdésekkel hamar sikerül kideríteni a probléma okát, így gyorsan tudunk intézkedni. Eddig még mindig sikerült helyreállítanunk a megszokott jó vízminőséget" – áll a lapunkhoz eljuttatott közleményben.A Pannon-Víz arról is értesítette lapunkat, hogy hasonló vízminőségi panaszok jelentkezhettek nemrég a Lajta utca 3. szám alatti társasház lakóinál. Itt ugyanis december 28-án délután egy hatodik emeleti csőtörés áztatta el a lejjebb lakókat. Odafent az egyik lakó letörte a fővezetékről a leágazást, tehát a hiba a belső rendszeren keletkezett. A javítást a társasház szerelője végezte.Győri olvasónk lefotózta, hogy a Lajta utcai lakásában lévő kádjába csak elszíneződött vizet tudott engedni.