Drága autók mellett darálják a földet Öttevényen - fotók

Csütörtök délelőtt történt, hogy Öttevényen a Magyar Közút elkezdte az útszélek - "ledarálását" ahogy a sofőr jelezte.



A képeken is látni, hogy a 9 milliós autó sincs útban nekik, alatta csak úgy darálják a földet. Megkérdeztem a sofőrt, hogy miért nem tudtak előre szólni a munkálatokról, illetve hogy van az, hogy ekkora gödröket ásnak, és így a drága autók alatt - mellett haladnak el.



Először észre sem akart venni. Megkérdeztem ki a főnöke, mondott egy nevet, illetve hogy Mosonmagyaróváron keressem. Dühömben a két háznyira lévő polgármesteri hivatalba mentem, hogy az üggyel kapcsolatban személyesen keressem meg a polgármestert.



Rákérdeztem, miért nem lettünk értesítve a munkálatokról. Azt felelte, hogy a Magyar Közút dolga a tájékoztatás, amit meg is tettek az interneten és a falutévében.



Azonnal megnéztem a weboldalakat, tájékoztatást nem találtam. Úgy gondolom a hivatalban sem tudtak róla, mert amikor a földgyalulási munkálatok megkezdődtek, a hivatal dolgozói is akkor siettek odébbállni az autókkal.



A gyalulást az Útinformon sem jelezték. Nem csak én vagyok felháborodva, mindenkit meglepetésként ért a dolog

- írta olvasónk.