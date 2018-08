Deákosok a színpadon: nagy sikert arattak a diákok

A Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma idén már ötödik alkalommal lehetett részese a Cross-Border 18 elnevezésű programsorozatnak, melynek köszönhetően a Czuczor- és a Lukács-iskola három-három tanulója mellett deákos diákok is kipróbálhatták magukat a színház világában.A június 16. és július 13. között megrendezett program keretében a németországi Ingolstadtban 6 ország 80 fiatalja dolgozott együtt a „So ein Tsirkus" című darab színpadra állításában, melyet elismert művészek irányítottak. A nagysikerű, a cirkusz világát bemutató ingolstadti előadást követően a tanulók a szlovéniai Muraszombaton is bemutatták a színdarabot, amelyet idén először a győri hozzátartozók is megtekinthettek. Előadásukkal káprázatos sikert arattak a diákok.A közel egy hónapos program alatt a próbák mellett volt idő a kikapcsolódásra is, változatos kirándulások, kulturális programok színesítették a hétköznapokat, s ezalatt országhatárokat átívelő barátságok köttettek.Reméljük, jövőre, a programsorozat 13. évében ismét részesei lehetünk mindennek!