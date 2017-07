Bombariadó: éjfélig vizsgálták a vonatokat, késések több állomáson - videó

Megtérül az utasok kára?



A Mávinform tegnap arról tájékoztatta az utazókat, hogy amennyiben a nemzetközi utas az utazásáról teljes mértékben lemond, a MÁV-Start az eredeti kiindulóállomásra díjmentesen visszaszállítja, a menetjegy és a helybiztosítás díját teljes egészében visszatéríti (kezelési költség levonása nélkül). Amennyiben utazását a csütörtöki napra halasztja, a MÁV-Start a kiindulóállomásra díjmentesen visszaszállítja. A menetjegye érvénytartamát (amennyiben szükséges) meghosszabbítja a következő napra, azaz mára. A szerdára szóló helybiztosítás mára már nem érvényes, de a MÁV-Start díjmentesen új helybiztosítást ad ki csütörtökre az utasoknak.

Fotó: Béres Márton

Ismeretlen – hangja alapján – férfi tett bejelentést szerdán reggel a rendőrségen arról, hogy a magyarországi vasúthálózaton közlekedő nemzetközi vonatokon bombát helyeztek el. A szerelvényeket kiürítették az átvizsgálás idejére. Az eset jelentős fennakadást eredményezett az országos vonatközlekedésben: káoszt okozott a győri, mosonmagyaróvári és hegyeshalmi vasútállomáson is. Tudósítóink sorra keresték fel szerkesztőségünket érdeklődve, mire számíthatnak. Éjfélig minden határon belépő járatot átvizsgáltak.A helyszínen az utasok mondták el, hogyan élik meg a várakozással járó kellemetlenségeket.Mikor indul a következő személyvonat Győrbe? – érdeklődtünk tegnap délben a mosonmagyar-óvári vasútállomáson, ahol a pénztáros röviden annyit közölt, bizonytalan jelenleg a vonatok indulása, inkább válasszunk valami más közlekedési eszközt...Ugyanis a rendőrségi tájékoztatás szerint ismeretlen – hangja alapján – férfi tett bejelentést szerdán a rendőrségen arról, hogy a magyarországi vasúthálózaton közlekedő nemzetközi vonatokon bombát helyeztek el. Ezért a hatóság utasítására a Magyar Államvasutak Zrt. a 18 közlekedő nemzetközi járatot megállította. A szerelvényeket kiürítették, az utasokat biztonságos helyre kísérték. A várakozó szerelvényeket a rendőrség vizsgálta át.Amikor odaértünk, a mosonmagyaróvári vasútállomáson már több mint másfél órája várakozott egy Bécsből Budapestre tartó vonat. Több olvasónk telefonált emiatt szerkesztőségünknek tanácstalanul.– A mosonmagyaróvári állomáson leszállítottak, közölték, hogy jön értünk egy másik vonat. A mi szerelvényünket meg bombariadó miatt nézték át közben. A vizsgálat után mégis visszaülhettünk és most arra várunk, hogy indulhassunk – foglalta össze a Németországból hazatartó Kocsis Viktor. A fiatalember, mint mondta, főként azok izgulnak, akiknek repülőgépet kellene elérniük Budapesten, de egyébként nyugalom uralkodik.– Ilyenkor picit kiszolgáltatottnak érezzük magunkat – vette át a szót a Svájcból Budapestre utazó Zsolt. Megjegyezte, ő is, mint többen az utastársai közül, vakációzni jönnek, így nem érzi vészesnek a késést: „Ma a szüleimmel találkozom, majd randim lesz, szóval ráérek."Nekem sem órára pontosan kell megérkeznem Budapestre, ahol csak egy éjszakát töltenék, egy barátomhoz utazom látogatóba – mesélte Blaha Eliot, aki néhány utastársával azon is gondolkodott, hogy taxit fogjon és Győrig–Budapestig azzal utazzon, amikor a kalauzok szóltak, hogy mindenki szálljon fel a szerelvényre, mert az hamarosan indul.Megkérdeztünk külföldi utasokat is. Egy osztrák fiatalember, Martin Steigerberger például tudta az okát a várakozásnak, de egy dél-koreai és angol csoport értetlenül állt az előtt, hogy miért vesztegel már másfél órája egy helyen a szerelvény. Egy külföldi fiatalember is amiatt aggódott, hogy lekési a budapesti repülőjét, ezért még biztonsági tartalékként egy taxielérhetőséget kért tőlünk...Közben kaptuk a jelzést, hogy a hegyeshalmi vasútállomáson három személyvonat is vesztegel, és két nemzetközi szerelvényt megállítottak, de a határ előtt is várakoztak járatok. A fennakadás ugyanis a belföldi járatokat is érintette.A győri vasútállomáson kollégánk nagy fejetlenséggel találkozott, mivel az információs táblán nem jelezték a késéseket.Az itt várakozók közül Kuscs Ádám elmondta, már másfél órája ácsorog és reménykedik, hogy mielőbb megoldódik a helyzet. „Teljes a káosz. A Keleti pályaudvaron keresztül mennénk Miskolc felé. A jegyünk arra a vonatra szólt, amely tíz perce ment el. Lecsúsztunk róla, mert akkor mondták csak be, hogy indul, amikor már benn állt az állomáson a szerelvény. Hiába rohantunk, elment előttünk... A programunkról nem maradunk le, de szeretnénk minél előbb hazaérni" – fogalmazott a fiatalember.Egy másik utas, Aflie Turner vonata ottjártunkkor már két órája késett: „A helyzetről nem kaptunk tájékoztatást. A késéseket nem írta ki az utastájékoztató tábla. A szállásunkat időben el kell foglalnunk, szóval hatalmas probléma számunkra, hogy nem haladunk, nem is tudjuk, mi lesz" – sóhajtozott a Bécsbe tartó fiú.Egy olvasónk pedig Bécsből jelentette: „A jegyeket nyitva tartják, ha indulna későbbi vonat, fel lehessen rá szállni velük, illetve ingyen kaptunk jegyet Magyarország felé, én Királyhidáig (Bruck an der Leitha) kértem, az ismerősöm onnan visz haza. Az ügyintézés gyors és kedves a személyzet. Vizet osztanak."– Délután háromnegyed 1-kor a rendőrség befejezte valamennyi útközben feltartóztatott nemzetközi vonat átvizsgálását, így minden járat folytathatta útját – közölte érdeklődésünkre Lőcsei Virág, a MÁV sajtószóvivője. Robbanóanyagot tehát lapzártánkig nem talált a hatóság. A menetjegye érvénytartamát (amennyiben szükséges) meghosszabbítja a következő napra.A mai napra szóló helybiztosítása a holnapi napra már nem érvényes, de a MÁV-START díjmentesen a holnapi napra új helybiztosítást ad ki.Az utasok tájékozódhatnak a Vonatinfó alkalmazásban és a MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálatánál is a +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámon. Telekom-hálózatból hívhatják a +36 (30) 499 4999-es, Telenor-hálózatból a +36 (20) 499 4999-es, Vodafone-hálózatból a +36 (70) 499 4999-es számot.- közölte a kisalfold.hu-val Fekete Tamás, a mosonmagyaróvári alapszervezet területi elnöke.Közben egy szemléletes kép a győri vasútállomásról, amit délután fél 1-kor fotózott kollégánk:

13.23 - A MÁV közleménye: szerdán délelőtt fél 10-től rendőrségi intézkedés miatt a nemzetközi vonatok közlekedése ideiglenesen leállt az országos vasúthálózaton. A szerelvények az átvizsgálásuk után folytathatták útjukat. Ma éjfélig a rendőrség minden belépő nemzetközi vonatot átvizsgál a határon, ezért a nemzetközi, illetve némely belföldi járat esetében is késésekre kell számítani.

Fotók: Bendó Ágnes

12.23 - A MÁV Vonatinfóján is látszik, és olvasónk is jelezte, hogy időközben az összes vonat elindult. Késésekre azonban továbbra is számítani lehet.

Közben - bár belföldön a nemzetközi vonatok már továbbindultak - a győri vasútállomásról azt jelentette kollégánk, hogy elég nagy a fejetlenség, mivel az információs táblán nem jelzik a késéseket. Többen lemaradtak a járatukról, ami időközben beérkezett, de mire átértek az aluljárón, a szerelvény már elment.Közben olvasónk jelezte, hogy

Fotó: Tudósító

Mosonmagyaróvárról jelentette munkatársunk, hogy a peronon nyugodtan várakoznak az utasok, ám akik repülőre sietnének, ők izgulnak és taxival tervezik a továbbutazást.A Grazból Budapestig közlekedő Intercity Győrben, a Nyíregyházától Bécsig közlekedő Hortobágy Eurocity vonat pedig Tatán várakozik, a bombariadó miatt. Úgy tudom, hogy a Győrbe 11:02-kor, 13:02-kor, és 14:02-kor Budapest felől érkező Railjetek több órás késéssel érkeznek Győrbe. Az Ausztria felől érkező vonatok Bécsben állnak. Az EuroRegio vonatok Királyhida (Bruck an der Leitha) állomáson, amelyek bizonytalan ideig törölve lesznek - jelezte egy másik olvasónk a kisalfold.hu-nak.- Olvasónk arról tudósította a kisalfold.hu-t, hogy Mosonmagyaróváron bombariadó miatt áll egy vonata, idézzük: " Úgy tudjuk, egy névtelen betelefonáló azt mondta, az összes nemzetközi vonaton van bomba, ezért mindent át kell vizsgálni! Bizonytalan ideig nem közlekednek a vonatok!".