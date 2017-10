Babakocsival akadálypálya a Vasút utcai járda Győrben - fotó

A győri Vasút utca járdájának állapota röhejes. Amellett, hogy nem lehet eldönteni, hogy épp a méteres bozóttól vagy a járdát folyamatosan elfoglaló autóktól nem férünk el éppen, egy bokatörés sem kizárt. Babakocsival meg aztán akadálypályának is tekinthető ez a szakasz. A vicces az egészben az, hogy a szomszédos utcában található a Közterület Felügyelet és a Közútkezelés is, az Eszperantó utcában rendesen osztogatják is a kerékbilincseket, ám attól 15 méterre már senkit nem érdekel, hogy a két méteres járdán 40-50 cm hely sincs a gyalogosnak. Szemetes, bozótos, 10-15 centiméteres gödrökkel megspékelve. A csatolt kép mindent elmond. Vajon kinek a dolga lenne a terület rendben tartása?

- írta a fotó mellé olvasónk.