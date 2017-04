Az állatmenhelynek gyűjtöttek Győrben

2017. április 9-én második alkalommal szerveztünk jótékony autós találkozót Győrben a Tesco Hipermarket parkolójában, ahol a győri állatmenhelynek gyűjtöttünk délelőtt. Szerencsére az idő kedvezett, és sok mindent tudtunk gyűjteni, sok járókelő is odajött érdeklődni, adományozni.Összesen 350-400 kilogramm állateledel gyűlt össze, továbbá plédek, vitaminok, vegyszerek és egy szép összeggel is tudtuk még támogatni az orvosi költségeket is. Dél előtt aztán csoportosan indultunk csoportosan a menhelyre ahol átadtuk az összegyűlt adományokat. Szeretnénk ezt továbbvinni, és még idén megismételni ezt az találkozót. Tavalyi első alkalomhoz képest most többen voltunk és örülünk, hogy egyre többen leszünk.Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki bármilyen formában segített.Gősi Norbert, olvasó-tudósító