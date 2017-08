Áramszünet miatt volt káosz a győri moziban - Vizsgálják az okokat, kompenzálják a nézőket

A 17 órási előadásra jöttünk, gondoltuk, megnézzük a Valerian és az ezer hold városa című filmet, mert jó kritikákat írtak róla. Mi csak körülbelül 15 percig láttuk a filmet, mert "áramszünet" vágott közbe. Minden elsötétült, majd kigyulladtak a lámpák, de a vászon szürke maradt. Ilyenkor nem lehet mit tenni, hát megvártuk, amíg elindul újra. Minden moziban megeshet ilyen. Már 10 perc után elindult újra a film, de amikorra már örültünk volna, megint elsötétült minden. Ezt követően ugyanez megismétlődött, 8-10 alkalommal, néha csak a hang ment, de kép semmi. A bemondóban kétszer szóltak, hogy áramszünet miatt csúszik a vetítés stb. Türelmesen vártunk még egy jó háromnegyed órát, majd kimentünk érdeklődni. Nagy tömeg állt kint, mert egyik moziterem sem működött. A kint álló vezető-szerű hölgy tűrhetetlen hangnemben, idegesen, káromkodva mondta, hogy ő nem tud semmit... A második óra várakozásnál már nagyon sokan elmentek, próbálták visszaszerezni a jegy árát. A kérésre hasonló hangnemű és tartalmú válasz érkezett. Eközben a mozin kívül hatalmas sor állt, mert az ő filmjük is csúszott. Teljesen szervezetlen volt az egész. Nem az a probléma, hogy meghibásodik valami, hanem az, hogy nem tájékoztatják érdemben az embereket, hogy a vezetőség sehol sincs, az alkalmazottak egy része pedig kritikán alul viselkedik az ügyfelekkel

- írta üzenetében olvasó-tudósítónk.Az áramszünettel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást kaptuk a Cinema Citytől:"Vasárnap 17:20 és 18:25 között 7 alkalommal ment el a mozi területén az áram 1-2 másodpercre. A hétvégi délutánok mindig elég forgalmasak, sokan látogatnak el ilyenkor mozijainkba, tegnap ekkor több száz vendég ült a termekben.A rövid áramkimaradások miatt mind a 10 teremben újra és újra el kellett indítani a vetítőgépeket, amely alkalmanként pár percig is eltarthat. Ennek köszönhetően indultak csúszással az esti előadások.A mozi személyzete, a plázától és az áramszolgáltatótól kapott információk alapján tudott csak tájékoztatást adni, hisz az áram tőlük érkezik az egységbe. A probléma, és az okok kivizsgálása ilyenkor időbe telik. Célunk minden esetben az megfelelő tájékoztatás nyújtása, de mivel a helyzet felmérése, a megoldások megtalálása eltartott egy darabig, ezért érezhették a nézők azt, hogy nem kapnak gyors választ, hiszen azt a személyzetnek is külső szolgáltatótól kellett megkapnia.A helyszínen azon mozilátogatók, akik ezt kérték, visszakapták a jegyük árát, vagy aki arra tartott igényt, ún. vészhelyzeti jegyet kapott, amit három hónapon belül azonos típusú filmre, amire a jegye szólt, beválthat a Cinema City Győr moziban.Sorbanállás és torlódás biztosan voltak a kasszáknál, de úgy tudjuk, mindenki részesült az általa választott egyik fenti kompenzációban.Azokat a nézőinket, akik tegnap nem fáradtak oda a pénztárakhoz, de megőrizték a jegyüket és a mai napon visszajönnek a moziba, szintén tudjuk vészhelyzeti jegyekkel kompenzálni.Mindenkitől ezúton is még egyszer elnézést kérünk az okozott kellemetlenségekért!"