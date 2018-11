Áramszünet a 4-es postán Győrben - A 2-es posta már kinyitott a Révai utcában - fotók

Olvasónk fotója

12.20 - A győri 4-es Posta is elesett, lásd mellékelt képeket, körülbelül másfél órája ez van, de lehet régebb óta... - írta olvasónk, aki fotót is küldött.Olvasónk fotóján látszik, többen várakoznak a posta előtt.Áramszünet miatt zárt be a 4-es posta Győrben - tájékoztatott a Magyar Posta Zrt. Társasági Kommunikációs Osztálya.

Korábban:

Technikai okok miatt zárva - ennyi volt olvasható a posta bejáratánál hétfőn reggel.

Olvasónk jelezte, hogy a Révai utcában nem nyitott ki a posta.Egy informatikai problémát kellett megoldani. Tizenöt perc volt az egész, már ki is nyitottunk - közölte a Magyar Posta Zrt. Társasági Kommunikációs Osztálya.