Áldatlan állapotok a Tompa utcai szelektív szigetnél Győrben - reagált a Győr-Szol - fotók

Ez is rendszeres probléma - a kommunális hulladék gyűjtőedényeit szelektív szigetnek nézték Győrben, a Kodály úton - írta Olvasónk.

"A szolgáltató diszpécserszolgálata által adott információ szerint jármű van, csak személyzet nincs rá. Ezért alakulhatott ki a fotókon látható állapot. Vajon mi jön ezután? Melyik szigetek következnek? A falvak után már Győr városát is elérte a hulladékbegyűjtés elmaradása" - írta a fotó mellé olvasónk.Olvasónk észrevételével kapcsolatban a Győr-Szol ismertette:"A szelektív hulladékgyűjtő szigetek edényzetének ürítését végző GYHG Nonprofit Kft. Győrben a szokásos rend szerint végzi a munkát. A szolgáltatónál fennálló – a Kisalföld által is nyilvánosságot kapott – létszámgondok ellenére Győr területén eddig egyetlen gyűjtőjárat sem maradt ki, a lakossági hulladékgyűjtőket a megszokott időben ürítik, és a szelektív szigetekről is naponta elszállítják a hulladékot.Sajnos a szolgáltató kedvezőtlen tapasztalatit az olvasó által beküldött fotó is igazolja: sokan a háztartási vegyes hulladékot, a lomot is szelektív szigetekre viszik, a műanyag palackokat, kartondobozokat pedig nem hajtják-gyűrik össze, így azok az indokoltnál jóval nagyobb helyet foglalnak el, minek következtében a kukák néhány óra alatt is megtelhetnek.A társaság diszpécserszolgálata és ügyfélszolgálata az érintett munkatársak szerint nem osztott meg az olvasó által idézett tartalmú információt, feltehetően valamilyen más csatornán keresztül tájékoztathatták pontatlanul a telefonálót."