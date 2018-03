Áldatlan állapotok a soproni Pihenőkereszt lakóparknál - fotó

A soproni Pihenőkereszt lakópark problémájára szeretném felhívni a figyelmüket. A lakópark alsó utcájában talalható üzletnél rendszeresek a forgalmi fennakadások az itt található üzletbe érkező pofátlan és lusta autósok miatt.



Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a kétirányú forgalommal működő, nem túl széles Hosszú utcában sem parkolóhely, sem járda nincs. Az egész utca és a környék közlekedése kaotikus, talán gyalogoslént veszélyes is.

Ezt az áldaltalan állapotot nehezítik a bizonyos időpontokban "csak úgy otthagyott" autók az említett üzlet előtt.



A forgalmat az oldalt parkoló autók is tudják akadályozni, de az a szokásjog alakult ki az utcában, hogy az üzlettel szemközti oldalon autókmegállnak, a közlekedők pedig egymásnak közös jelzéssel adnak elsőbbséget.



De az ilyen emberek, mint a képen látható autó sofőrje csak tetézik az amúgy is állandó konfliktusokat generáló helyzetet.



Azt gondolom, megérett az idő a cselekvésre, van nekem néhány ötletem, ahogy szerintem sokaknak lenne itt a lakóparkban.



Abban azonban szerintem egyetértünk: beszélni, cselekedni kell mert ez így nem mehet tovább!



Az autósnak pedig üzenem, nem csak vezetésből bukott meg hanem a másokra figyelésből

- írta a fotó mellé olvasónk.