A tűzoltóság kijárata elé parkolnak az autók Sopronban - fotó

A felvételek a soproni tűzoltó-parancsnokság bejáratáról készültek március 16-án 11:54-től. A Várkerület felújítása előtt egyértelmű volt a helyzet, a felújítás óta viszont gyakran fordul elő, hogy autók parkolnak hosszabb időre is a tűzoltóság kijárata elé. Jogilag a helyzet egyértelmű, hiszen megállni tilos tábla van kitéve, a gyakorlat viszont azt mutatja, hogy ezt sokan nem veszik észre. Egy kihajtani szándékozó autós ma kihívta a rendőröket, de ők csak bírságot szabtak ki, nem szállították el az autókat. A hátrább álló autó tulajdonosa hamarosan visszaért, így ő odébb is járt a kocsival, a másik viszont még 12:47-kor is ott állt. Közben 12:04-kor 4 szirénázó tűzoltó kocsi hajtott ki a kijáraton. Ha a hátsó autó addig nem hajt el, a tűzoltók nem tudtak volna kihajtani. Rossz belegondolni, mi is történhet ilyenkor. Azt gondolom, a bírságolás nem megoldás, egyértelműbbé kellene tenni a helyzetet a Várkerületen, mielőtt nagyobb baj lesz! Mellesleg a többi parkolót is nehéz a kapubejáróktól megkülönböztetni, sötétben vagy ha hó takarja a burkolati jeleket, szinte lehetetlen

- írta olvasónk.