A rockzene ünnepén és Vikidál Gyula születésnapi koncertjén járt Olvasónk - galéria

A kétrészes hangverseny első felében Vikidál Gyula munkássága előtti tisztelgés volt, amelyben nem csak a Dinamit, P.Box slágerek szóltak, hanem a színpadi és musical szerepeiből is énekelt. Elhangzott a Budapest című dal az Utazás rockoperából melyben Szurov őrnagy szerepét játszotta és ez egy kettős volt Nagy Anikó színművésszel. De két dal elhangzott az egyik legjelentősebb darabból, amelyben több szerepben is látható Vikidál Gyula, és ez a Nyomorultak. Korábban játszotta Jan Valjean szerepét ezt most egy tehetsége fiatal színész, Zöld Csaba énekelte és párjaként Javert hangján Vikidál Gyula adott elő egy dalt.Az egyik megható pillanat volt mikor Zöld Csaba és Vikidál együtt énekelték Gyula dalát a Kérdések címűt. A fiatal művész énekelte a legendának: "Mennyi furcsa kérdést tartogat az élet, Én még ifjú vagyok választ várok tőled…". A szünet előtt még színpadra lépett a régi harcostárs, Szabó "Morci" László és eljátszották, énekelték a Keresztúton állok dalt, ami szerintem Vikidál Gyula egyik legszebb műve. De a közönséget elkápráztatta Homonyik Sándor is, aki a MHV formációban énekelt együtt Vikidál Gyulával, és nem maradhatott el Koppány dala sem az István a királyból… Szállj fel szabad madár…A szünet után következett a Mobilmánia. Zeffer András, Kékesi "Bajnok" László, Donászi Tibor,Nusser Ernő, Kispál Balázs és Gamsz Árpád. Zenélt a bandával Závodi János, de gitározott a héthúrosán Lukács Peta és természetesen énekelt Vikidál Gyula. A zenekar végigvette a P. Mobilos korszakot, TRB-t, a Rockband időket és természetesen játszották az új dalokat. Szívfacsaró volt mikor hangban megidézték az immár tíz éve elhunyt Tunyogi Pétert, aki archív felvételeken énekelt miközben a zenekar élőben játszott. A Vass Lajos Szimfonikus Zenekar közreműködésével megszólalt a Honfoglalás hősköltemény is. "Azok a hegyek még ma is állnak…". Nem maradhatott ki a két ikonikus mű sem, a 2 forintos dal és A zöld, a bíbor és a fekete sem, és mi mással érhetett volna véget a 4 órás koncert, mint az Utolsó cigarettával.Aki ott volt az minden pillanatát élvezhette, aki nem az sajnálhatja, hogy nem látta milyen pozitív energia van még mindig ezekben a zenészekben és a fiatalok mennyire jól illeszkednek a nagy öregek közé. Vikidál 70 – Zeffer 60 – Mobilmánia 10, Isten éltessen benneteket még sokáig!Kajtár Csaba