A nagycenki önkéntes tűzoltók beszámolója

Ragats Péter Parancsnok beszámolója (Nagycenk KÖT) - váloztatás nélkül közöljük:



"Engedjék meg, hogy röviden összefoglalva ismertessem egyesületünk előző évi tevékenységét. Tagjaink végezték az egyesület cél szerinti szakmai feladatát, és számos alkalommal voltak ott a község rendezvényein és szervezett munkáin is.



A múlt év legmeghatározóbb eseménye az egyesület önállóan beavatkozó egyesületté válása volt, melyet a felkészülés időszaka, az ellenőrzések és a rendszerbeállító gyakorlat előzött meg. Március 1-től az egyesület 3000 készenléti órát vállalva önállóan beavatkozó egyesületté vált, segítve ezzel Nagycenk, Fertőboz, Hidegség és Pereszteg községek közigazgatási területén a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátását.



A mentési tevékenység során a 2017-es évben 96 alkalommal vettünk részt tűzeseteknél, műszaki mentési munkálatoknál vagy vonultunk a soproni laktanyába Sopron város védelmére. Az esetek során többször kellett helyben és az együttműködésben vállalt településeken segítenünk, ami elsődleges vállalt feladatunk. 28 tűzeset oltásában vettünk részt, melyek épület, szabadtéri illetve autótüzek voltak, valamint 68 műszaki mentésre került sor, ahol baleseteknél és viharok okozta káresetek felszámolásánál tevékenykedtünk. Az esetek során a fennt említett települések mellett Sopronban, Kópházán, Fertőrákoson, Fertőhomokon, Hegykőn, Lövőn és Völcsejen is megfordultunk.



A tűzesetek közül a tavalyi évben kiemelkedik a Fertő-tavi nádfedeles házak tüze, ahol főként az utómunkálatokban vettünk részt késő délutántól a hajnali órákig. Három jelentős kárral járó épülettűznél vettünk részt az oltási munkákban Hidegségen, Sopronban és Völcsejen. Ezenkívül kémény-, melléképülettüzeket illetve kisebb szabadtéri tüzeket oltottunk. A műszaki mentéseknél a legsúlyosabb eset a vejkei dombon történt, mely egy halálos kimenetelű közlekedési baleset volt, de számos esetben segítettünk személyi sérüléssel járó balesetnél is. Az időjárás viszontagságai következtében kialakult műszaki mentési feladatok közül kiemelném az augusztusi eseményeket a községben és a környező falvakban, ahol a szélvihar nyomán kialakult feladatok megoldása csaknem 60 órán keresztül adott munkát az egyesület tagjainak kisebb-nagyobb megszakításokkal.

Az egyesület fejlődése szempontjából fontos cél a tagok képzése. Tavaly 3 fő kezdte meg a „Tűzoltásvezető II“ képzést, különböző kisgépek üzemeltetéséből 14 kolléga, pályaalkalmassági vizsgálaton pedig 2 fő tett sikeres vizsgát.



Tagjaink rendszeresen vettek részt gyakorlatokon az elmúlt évben is. Sopronban kitámasztási, Fertőrákoson jégről mentési, Fertőszentmiklóson a reptéren tartott, Nagylózson a szociális otthonban helyismereti, a Peresztegen megrendezett vizesgyakorlaton vettünk részt, az eisenstadti Brand házban pedig 4 fő lehetett ott tűzoltási gyakorlaton. Az egyesület saját berkein belül rendezett favágási - hisz a műszaki mentések nagy részét az ilyen típusú feladatok megoldása jelenti-, roncsvágási és szerelési gyakorlatokat hajtottunk végre, sofőrjeink pedig vezetési gyakorlatokon finomították gépjárműveinken szerzett tapasztalataikat. A múlt évben 2 CTIF és 1 Kapocs-kupa versenyen vett részt az egyesület versenyraja. Részt vettünk a győri PV-nap szimulációs bemutatóján és a balatonföldvári szakmai napon is.



Felszereléseink fejlesztése szintén az egyesület fő feladata. Ennek megoldására tagjaink áldozatos munkát és anyagi támogatást biztosítanak az egyesület számára, s a község Önkormányzatának hathatós anyagi segítségével évről évre sikerül előre lépni. A múlt évben a zenei fesztiválok biztosítására befektetett munka járult hozzá ahhoz, hogy fejleszteni tudjuk személyi védőfelszereléseink és szakfelszereléseink. Másik lehetőség e téren a pályázatokon való részvétel. Pályázati forrásokból az egyesület csaknem 1.100.000 forint értékben tudott fejleszteni.



A szakmai hangvételű gondolatok után következzenek egyesületünk Nagycenket érintő vállalásai. Itt nagyrészt az Önkormányzattal való folyamatos párbeszéd és jó kapcsolat vezet ahhoz, hogy sok feladat és rendezvény kapcsán keressük egymást, egymás segítségét. Másik vonalon pedig a falu más civil szervezeteivel is igyekszünk aktív kapcsolatot ápolni, s itt is próbálunk segíteni kétkezi munkánkkal. Az év folyamán az alábbi munkáink voltak nagyjából időrendi sorrendben, amellyel az egyesület segítette a község életét.



A hagyományos disznóölésen múlattuk együtt az időt a község lakóival, a falukarácsonyfákról szedtük le az égőket valamint távolítottuk el a száradékot, több alkalommal biztosítottuk a temető körüli parkolást. Az útbaindító ünnepség kapcsán a Tornacsarnok külső területét rendeztük, a TEszedd akció keretén belül a falut átszelő főutak mellett gyűjtöttünk szemetet. Faápolási és favágási munkákat hajtottunk végre, rendezvény kapcsán aggregátorral biztosítottuk az áramellátást. Aktív részesei voltunk a községben szervezett teljesítménytúrának és futóversenynek is. Autóinkat és felszereléseinket a GYSEV majálison, az iskolai családi napon és tűzoltó gyermeknap rendezvény keretein belül mutattuk be az érdeklődőknek. A községi búcsú hangulatát próbáltuk emelni szervezésünkben a búcsúi tűzoltó bállal, amely jó hangulatú rendezvényre sikeredett. A szüreti napok kapcsán újra részt vállaltunk a díszítésben, a felvonulás alatt, a vasárnapi főzésnél és a délutáni programok alatt is. Szakmai bemutatóval színesítettük a programot, este pedig a díszlet bontását végeztük, majd a szüreti napokat lezáró esten voltunk ott. Segítettük üzemképtelen autó elszállítását, valamint diófarönk cipelését is. Az év végi időszak beköszöntével felállítottuk a község fenyőfáját, később a fényfüzérek is felkerültek mind a község szívében, mind az Alkotóházban.



Az év végén részt vehettünk a faluvezetés által életre hívott, már hagyományosnak mondható év végi köszöntőn, ahol a falu életét segítő magánszemélyeket és civil szervezeteket köszöntik. Ezen az estén vehette át egyesületünk az első alkalommal odaítélt „Év közössége" díjat, melyet hatalmas megtiszteltetésnek érez egyesületünk valamennyi tagja és természetesen tovább motivál minket az eddig végzett feladatok töretlen lelkesedéssel való további ellátására.



Aktívan járultunk hozzá a falukarácsony lebonyolításához ahol kolbászt sütöttünk az ünneplőknek, és az utcabajnokságon is elindítottuk az egyesület csapatát, majd a szilveszteri bál helyszínének berendezésében és díszítésében működtünk közre. Az év folyamán rendszeresen részt vettünk a civil szervezetek által szervezett rendezvényeken, eseményeken és bálokon, s azokhoz kérés esetén segítséget is nyújtottunk.



Röviden ennyi volt az egyesület 2017-es éve, melyért ezúton is köszönetet szeretnék mondani a felügyeletünket gyakorló Soproni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományának, a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kollégáinak segítségéért, a Fire Safety kft.-nek, Polgármester Úrnak és a Képviselő-testületi tagoknak a hathatós anyagi és erkölcsi támogatásért, valamennyi a működésünket segítő szervezetnek, támogatónak és természetesen egyesületünk valamennyi tagjának az elvégzett munkáért, családjainknak pedig annak a lehetőségnek a megteremtéséért, amivel számtalan órát áldozhattunk az egyesület életére.



Ez év folyamán bízom az egyesület további fejlődésében, amire a ránk váró feladatok nyújthatnak garanciát mind szakmai mind szervezeti téren."