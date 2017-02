A mosonmagyaróvári Széchenyi Polgári Kör évet zárt

Az eseményen részt vett Székely Zoltán a Hansági Múzeum vezetője is, de képviseltette magát a Mosoni Polgári Kör is. Ez alkalomból köszöntötték az újonnan belépőket és egy perces néma felállással emlékeztek elhunyt tagtársaikra. A több, mint száz tagot számláló közösség munkáját Moldoványi Géza elnök értékelte, Marosi Sándor alelnök megnyitója után.Az elmúlt évben számos sikeres rendezvényt bonyolítottak le, vagy vettek részt rajta. Sikerrel zárult a Széchenyi emlék év az egyesület számára, jó kapcsolatot ápoltak a város diákjaival, rendszeresen részt vettek a Múzeumi Esték rendezvény sorozaton, színházba mentek közösen és többször kirándultak az ország különböző tájaira.

Fotók és szöveg: Talpas Balázs (olvasó-tudósító)

Ezután Csapóné Obendorfer Erika tartotta meg a 2016-os év pénzügyi beszámolóját, melyben megemlítette a sikeres pályázatokat is, kiemelve, hogy az egyesület anyagi helyzete jó.Tormáné Varga Mariann a felügyelő bizottság munkájáról adott áttekintést, mely szerint az egyesület működése nem hagy kívánnivalót maga után. A 2017. év terveiről Moldoványi Géza, az egyesület elnöke számolt be, melyekben szerepelnek az ünnepi koszorúzások a városi rendezvényeken, a különféle programokon, kiállításokon való részvételek és egy többnapos kirándulás lehetősége is. A beszámolókat a tagság nagy többséggel elfogadta, majd a hozzászólások következtek, javaslatok a jövőre nézve.

Mind anyagilag, mint szervezeti életében eredményes évet tudhat magáénak az egyesület és bíznak abban, hogy az idei év is hasonlóan jó lesz.