A lélek hídjai - egy nagyszerű fesztivál ünnepi hétköznapjai Győrben - fotók

A Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola és Szakgimnázium kollégiuma adventi műsorának idén a Görögkatolikus templom adott otthont. A diákok iskolájuk támogatásával évek óta készítenek karácsonyi műsort, amivel idén nevelőtanáruk, Papp Zoltán közreműködésével különleges programmal léptek a nagyközönség elé. Rajta kívül Bognárné Katona Csilla vett részt a felkészítésükben.



Előadásuk első részében népi jellegű dallamok csendültek fel.



Ezt Bach d moll prelúdium című szerzeménye követte, amit Nagy Szilárd játszott zongorán. Majd Szabó Hanga tolmácsolásában egy Ady verset hallhattunk. A nagylétszámú kórus vajdaszentiványi karácsonyi éneket adott elő citerakísérettel.



Bornemissza Endre: Karácsony című verse Radisz Agapi tolmácsolásában hangzott el. Első blokkot a Ghymes együttes: Jézus ágyán kezdetű feldolgozásával zárta.



A műsor következő részében egyházi témájú műveket hallhatunk. A sort Ónodi Marcell zongorajátéka nyitotta meg, majd egy Dsida Jenő verset szavalt Tamaskó Helén.



Velünk az Isten… hangzik fel karácsonykor oly gyakran Izaiás próféta éneke a görög katolikus templomokban. Ezt a dallamot adta elő most a kórus, majd Pethő Marcell csellószólója következett. Radisz Agapi következett ezután, aki származása révén görög nyelven kápráztatott el bennünket énekével.



Az est befejező részében Ónodi Kristóf gitárszólóját, majd a trombita trió és a fúvóskvintett játékát csodálhattuk. Záró műsorszámként az Effata együttes szerzeményét: „Fölöttünk új csillag ég" c. dalát adta elő a lelkes társulat, melyet a közönség nagy tapssal, ráadást kiérdemelve fogadott.



Immár európai szintű elismertségre tett szert az Öt Templom Fesztivál, amit tizenkét éve rendeznek meg.Mondhatni egyedülálló a világon, hogy egy város egyetlen utcájában a világvallások öt temploma megtalálható. A Híd utcától a Kossuth Lajos utcán végig haladva elénk tárulnak a sziget- szerűen kialakított templomok sajátos épületegyütteseikkel. Advent idején olyan érzése támad az embernek, hogy ezek a lélek hídjaiként szinte összekötik az embereket, vallástól vagy világnézettől függetlenül. A ma embere különösen ki van éhezve a kultúrák értékeire, a lelki elmélyülésre és a megbékélésre. A fesztivál sokszínű rendezvényei ehhez is kitűnő lehetőségeket, közösségi élményeket kínálnak.Viszonylag kevesebben ismerik azt a tényt, hogy Győrben szép számmal élnek görög katolikusok. Egyházközségük tevőleges résztvevője városunk hitéletének és kulturális életének.A győri fesztivál tartalmas programjainak egyik kitüntetett helyszíne a Görögkatolikus templom. A helyszín Újváros, ahol annak idején a török elől menekülő rácok menedékre leltek. Az eredetileg a győri szerb közösség által 1727-ben emelt „rác" templom a görögkeleti vallású szerb hívők XIX. századra tehető kihalása után egyre inkább elhagyatottá vált és a teljes pusztulás fenyegette. Szerencsére értékei a Szentendrei Ortodox Egyházművészeti Gyűjtemény, majd a győri Xantus János Múzeum által megmentésre kerültek. Az épület sorsa is megoldódott, miután a Szerb Ortodox Egyház 1997-ben átadta vallási célokra a templomot a Győri Görögkatolikus Egyházközségnek, mely mai napig itt végzi szertartásait. 1995-ben a templom, a paplakkal együtt felújításra került, s utóbbi tulajdonjoga is rendeződött, miután azt a Görögkatolikus Egyház megvásárolta az önkormányzattól.bizánci szertartású római katolikusok. Hitükben, szentségtanukban teljesen a római katolikus valláshoz és a Pápához tartoznak, de hagyományaikban, szertartásaikban, dallamvilágukban, és néhány jogszokásban különböznek. Ilyen például az, hogy az igehirdetéseket, szertartásokat a keleti, bizánci hagyományok szerint végzik. Náluk felszentelésük előtt nősülhetnek a papok, így többségük családos ember, ez is megmaradt a keleti hagyomány szerint.A különböző stílusjegyeket hordozó templom különleges értéke a copfkeretezésű képfal, vagyis az ikonosztázion, amely jelképezi Isten országát. Ennek képprogramja meghatározza, hogy mi, miért és hol kap helyet rajta. Látni és érteni tanít az üdvtörténet eseményeinek ábrázolásával, az apostolok személyén és szemén keresztül. Az ikonosztázion ugyan térben elválasztja a templomhajót a szentélytől, kiemelve ezzel annak különlegességét, de össze is köti azokat és a benne „lakókat".Azvezetett sétájának ötödik, tanulságos állomása volt Görögkatolikus templom meglátogatása. Ha nem is nyílt meg számunkra az ikonosztázion középső un. „királykapuja, de az oldalajtón át Tasi Tamás parókus engedélyével ritka lehetőségként bepillantást nyerhettünk a szentélybe is. Köszönet neki és a túrát vezető Dimény Gábor építésznek a tartalmas, látnivalókban bővelkedő, s vallástörténeti, helyi építészettörténeti ismereteinket bővítő programért.Takács Zoltán