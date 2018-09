A győri Veres-iskola diákjai megtisztították a Rába-partot a szeméttől - fotók

Remélik, hogy munkájuk nem volt hasztalan, s a parton ücsörgő fiatalok, erre sétáló helybéliek, messziről érkezett turisták elfáradnak a kihelyezett szemétgyűjtő edényekig, hogy kedvenc korzónk továbbra is kellemes és esztétikus látványt nyújtson.

Győr legszebb városrészei közé tartozik a győriek által csak Rábaszer-nek nevezett partszakasz. Az elmúlt években megújult, könnyen bejárható, Győr páratlan panorámáját kínáló sétány a fiatalok, és szinte minden győri kedvelt korzójává vált.Ezzel együtt megjelent a nagy mennyiségű szemét is, annak ellenére, hogy a területen jócskán találunk szemétgyűjtő edényeket, sőt szelektív hulladékgyűjtő szigeteket is. Az eldobált műanyag flakonok, PET-palackok, italos üvegek, papírpoharak elborították a lépcsőket, hullámtörő sziklákat.Ezeket csak az áradás sodorta tova – először a Dunába, de valószínűleg eljutott a győri szemétből a Fekete-tengerbe is. Ezt elégelte meg a győri Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium néhány diákja. Osztályfőnökük irányítása mellett, az ötven órás közösségi szolgálat keretén belül szeptember 13-án, délután, a Petőfi-hídtól a Kossuth-hídig megtisztították a hulladéktól a partszakaszt.Külön gyűjtötték a fémdobozokat, üvegeket, műanyagot és a papírt. Amikor a zsákok megteltek, azokat a közeli szelektív gyűjtőkben helyezték el, úgy, hogy azok környezetét is megtisztították.A hét, tizenegyedik évfolyamos, vereses diák: Farkas Georgina, Horváth Eszter, Németh Rebeka, Szőke Martina, Tóth Tímea, Vági Orsolya, Vakán Patrícia - tudósította szerkesztőségünket Zátonyi Szilárd osztályfőnök.