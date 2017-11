A Győri Állatmenhelynek gyűjtöttek az autósok

Jövőre reméljük újra találkozunk és újra segíthetünk a jó cél érdekében. Köszönöm a szervezőknek: Lázár Cintia , Fekete Attila, Gősi Norbert. Nélkületek nem jött volna össze!

Idén második alkalommal tartottak Jótékonysági Autós találkozót Győrben a Királyszék utcai Tesco parkolójában vasárnap reggel 8 órától. A találkozó célja a Győri Állatmenhely segítése volt.Az időjárás sajnos nem volt kedvező, de ennek ellenére sokan kilátogattak a cél érdekében.Amit sikerült összegyűjteni az 400 kg száraz állateledel, 250 kg konzerv, ezeken felül alom, plédek, vitaminok, fertőtlenítő szerek és az orvosi költségekre is jutott pénz.A szervezők köszönetüket fejezik ki mindenkinek aki ott volt ebben a nem túl szép időben - még Szlovákiából is érkeztek a jó ügy érdekében -, azoknak, akik segítettek bármilyen formában.- számolt be lapunknak a sikeres akcióról olvasónk.