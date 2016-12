A dunaszentpáli Duna-Gyöngye Óvoda éve képekben

Mennyi minden történt az elmúlt esztendőben? Gondolkodom hogyan is kezdjek hozzá az íráshoz? Összeszedem a gondolataimat. Miről írjak? A gyermekekkel közös programokról, az óvoda-család kapcsolatát erősítő intézményen belüli-kívüli rendezvényeinkről? Vagy a nevelőtestületre hárult rengeteg új feladatról?A bevezetett tanfelügyeleti rendszerről, a pedagógus minősítési rendszer és ellenőrzési feladatok óvodánkat érintő feladatairól? Talán a faluszintű rendezvényekről ahol óvodánk minden alkalommal részt vett, segítve, támogatva azokat, aktív szervezőként, résztvevőként? Nehezen de összeáll a 2016-os év mérlege. Úgy döntöttem "csak a szépre emlékezem"!JanuárIntézményünk elnyerte első alkalommal a ZÖLD ÓVODA címet. Pályázatunkban kitértünk a zöld óvodai arculat kialakítása érdekében végzett sokrétű tevékenységünkre, az intézmény működésével kapcsolatos takarékossági intézkedésekre, kapcsolatrendszerünkre, programjainkra. Bemutattuk Környezettudatos magatartást formáló óvodai programunkat, és Egészségnevelési programunkat. A Zöld Óvoda címet 3 évig birtokolhatjuk, ha biztosítjuk a programok fenntarthatóságát, majd ismét pályázhatunk a címre.Így tedd rá képzés volt óvodánkban 2016.január 9-én. Magyarország első számú népi játék, néptánc módszertani képzését intézményünkben szerveztük meg. Az egy napos programon a megyéből 70 pedagógus vett részt. A résztvevők megismerkedhettek a néptánc,népzene, gyermekjátékok tanításának új módszerével. Örülök, hogy szervezőként a mi óvodánk is helyszínül szolgált e rendkívül színes és hasznos képzés megvalósításának. Óvodánkból 2 fő elvégezte a 30 órás akkreditált módszertani felkészítő képzést is.FebruárSzínházi –bábszínházi előadásokat szerveztünk. Megünnepeltük a Farsangot. Részt vettünk a nevelőtestülettel Budapesten az Élmény és pedagógia konferencián.MárciusMegszerveztük a XV.Népi gyermekjáték és gyermeknéptánc fesztivált.A jubileumi rendezvényünkön szép számmal (120 gyermek) vettek részt a társ intézmények. Meghívott vendégelőadók néptánc csoportok színesítették az óvodai csoportok bemutatkozása után a rendezvényt. Színvonalas előadások és jó hangulat volt.Megünnepeltük Nemzeti Ünnepünket.Részt vettünk a Költészet napja alkalmából rendezett Rajzversenyen-Győrújfalun a Vadvirág óvodában. 3. helyezéssel és különdíjjal jutalmazták óvodásainkat.ÁprilisRészt vettünk a győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda szervezésében ÖKO napok vetélkedőn, rajzversenyen, kiállítás szervezésében.Víz világnapját a „Megy a hajó a Dunán" projekt keretében dolgoztuk fel.Föld napi projektünk része volt többek között, hogy a Dunaszegi tanösvényen kirándultunk,Virágos a kedvünk-projekt keretében virágosítottuk környezetünket.Társadalmi munkát szerveztünk a szülőkkel, udvart rendeztünk, takarítottunk.Elültettük a gyerekekkel az oviból búcsúzó „nagycsoportosok fáját".Teljes nevelői közösségünk részt vett a „Szedd magad"-szemétszedésben.MájusElnyertük pályázat útján a BIZTONSÁGOS ÓVODA címet, melyet a nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében hirdetett meg. Örömünkre szolgál, hogy ezt a címet a megyében összesen 12 óvoda nyerte el és a Duna-Gyöngye Óvoda is köztük van. A Győri rendőrkapitányság szakemberei tartottak óvodásainknak játékos foglalkozásokat és felmérték a gyerekek közlekedéssel kapcsolatos ismereteit.Elvittük a gyerekeket a győri Ugri parkba. Részt vettünk egy pedagógiai-módszertani konferencián Győrszentivánon. Baba-Mama klub foglalkozásokat szerveztünk leendő óvodásainknak. Megtartottuk a hagyományos Anyák napja – Ballagási ünnepségeket. Madarak-fák napja alkalmából a Dodó vadfarmon kirándultunk Dunaremetén.JúniusAz Ebuló kutya suli bemutatóját Sportnappal egészítettük ki. Duna parti pikniket szerveztünk.Egész napos Gyereknapi programmal vártuk a falu összes gyermekét. Ravazdi erdei iskolai kirándulásra vittük el az egész óvodát ahol a vadon élő állatokkal közvetlen közelről ismerkedhettek meg, pl a vaddisznós kertet is felkerestük.Év végi kirándulásunkat a Bakonyban szerveztük meg, mely kissé „viharosra" sikerült, de annál nagyobb élmény volt mindenkinek.SzeptemberOvinyitogató családi délutánunkat a Duna parton tartottuk, ahol a szülők segítségével főztünk, és sokat játszottunk.Megszerveztük a Takarítási Világnapot, a Népmese napját az Autómentes hét - Mobilitás hét eseményein aktívan részt vettünk. A fotópályázat első helyét is megszereztük.Őszi barkácsolós munkadélutánt szerveztünk a szülők és egyéb érdeklődők bevonásával.Reflex Környezetvédő Egyesület tagjai is tartottak játékos foglalkozásokat a gyerekeknek, az újrahasznosítás jegyében.OktóberVII. Tökfesztiválon Őszi vásárral voltunk jelen, ahol saját portékáikat is kínálták a gyermekek.Állatok napja után az őszi Sportnapunkat is megtartottuk. Kerékpártúrával a nagyobbaknak,ügyességi sportvetélkedőkkel a kisebbeknek.Papírgyűjtést szerveztünk az iskolával közösen melynek bevételét a gyermekek játékeszközeinek fejlesztésére fordítottuk.Részt vettünk a Kunszigeti Tündérvár óvoda által megrendezett Ovi olimpián ahonnan szép eredményekkel érmekkel tértünk haza.NovemberEgészségnevelési hónap keretében heti tematikában ismerkedtek a gyermekek az alábbi témákkal:Sport - mozgás-testünkTej-tejtermék - gabonaDohányzás ártalmaiZöldség - gyümölcs-táplálkozásAz Idősek napja rendezvény, a VIII. Nagyinap és a Mikulásposta szervezése is rengeteg feladatot adott a kollégáknak.DecemberAz Adventi gyertyagyújtásokon részt vettünk, műsorral is szerepeltek óvodásaink.Megszerveztük a Mikulásnapot és a Karácsonyi ünnepségünket is megtartottuk.Ovi Olimpia KunszigetPusztai Tímea-Távolugrás I. helyezettKovács Erik Géza- Kislabdahajítás II. helyezettFerencz Anna Alexandra-Kislabdahajítás I.helyezettKöltészet napja-Rajzverseny-GyőrújfaluKiss-Pálfi CsabaKelemen HannaPapp AlexaKiss-Jázmin Virág-III.helyezésPaár Fruzsina- KülöndíjSzigetközi Öko napok-GyőrzámolyRajzverseny és „Szelektáljunk" –Játékos vetélkedő résztvevőiPusztai TímeaPaár FruzsinaKiss Jázmin Virág- KülöndíjasSzécsi ZalánLőrincz ZoltánKovács Erik GézaKovács KristófFerencz Anna AlexandraPapp AlexaMesemondó találkozó – Győrzámoly részt vettKotrics SzilveszterKelemen HannaKovács Erik GézaBóbita fesztiválon részt vettSüni és Szivárvány csoport együtt egy mese dramatizálássalMinden eseményt megörökítettünk fotókkal, videó felvételekkel, melyet rendszeresen publikáltunk, hogy széles körben ismertessük meg intézményünket a dunaszentpáli Duna-Gyöngye Óvodát.Pápai Flóriánné intézményvezető2016. december 30. Dunaszentpál