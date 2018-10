61 éves osztálytalálkozó a győri Révai-gimnáziumban

Az egykor 33 fős osztályból mára csupán 11 fő él. Volt miről mesélni egymásnak , hiszen az eltelt idővel az emlékek nem tűntek el. Nagyon büszke minden öregdiák arra, hogy ha bár mindannyiukat szerte – szétt repített az élet, a hétköznapok folyamán a mai kor technikai vívmányainak segítségével azért tartják a kapcsolatot, ilyen hosszú idő után is egymással.A Révai Gimnázium falai között, újra feltört mindenkiből a régmúlt, és egymás után mesélték történeteiket az akkori időszakból a véndiákok. Büszkeség tölti el mindannyiukat , amikor Závodszky Pétert említi a sorok írója. Ő az a volt Révais diák, aki a Magyar Tudományos Akadémia tagja , kutató professzor. Minden évben egy fél évet a Harvard Egyetemen is tanít.Az iskolai falak közötti emlékek felidézését követően , az egyik közeli étteremben, feleségeikkel együtt töltötték a jubiláló diákok az időt, akik ha egészségük engedi, jövőre is találkoznak egymással.