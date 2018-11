20 éves a mosonmagyaróvári Camerata Sumynona régizene együttes - fotók

Fotók: Talpas Balázs

Az idén húsz éves Camerata Sumynona régizene együttes várta a reneszánsz kamaramuzsika iránt érdeklődőket. A zenekar tagjainak többsége zenetanár, nem csak művelik, hanem okítják is a zenét. Számos eseményen felléptek az elmúlt húsz év alatt, templomi koncerteken, táncházakon és nem utolsó sorban a győri Barokk Lakodalomban is. Az élvezetes előadáson a zeneszámok ismertetése mellett, bemutatták hangszereiket is, a közönség örömére.A megszólaltatott hegedű, gordonka, tekerőlant, duda, koboz, dob és blokflőte mellett a furulya is vidám reneszánsz hangulatot teremtett a színházteremben. Az összeállított zeneszámok megidézték a 15. és 16. század hangulatát Itáliától Mátyás király udvaráig. Az előadás nem múlhatott el ráadás szám nélkül, melyet a közönség hálás tapsa követett.Fotók és szöveg: Talpas Balázs