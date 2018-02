Zsírszövetből csontszövet - egy férfi lábát mentették meg Izraelben

Több ezer apró, élő csontrészecskét növesztettünk, amit beinjektáltunk a lábszárnak abba a részébe, ahol hiányzott a csont. A csontdarabok itt összekapcsolódnak egymással és működő csontot hoznak létre.

Hat hét alatt a csont visszanő és ismét normálisan fog működni. Ma ezzel képesek vagyunk arra, hogy laboratóriumban bármilyen csontot növesszünk, az eljárás teljes fordulatot hoz az ortopédiában.

A páciens zsírsejtjeiből növesztett csontszövetet ültettek be egy beteg lábába Izraelben, a világon elsőként - számol be a Jediót Ahronót napilap szerdai száma. Az úttörő sebészeti beavatkozást Afula város Haemek kórházában végezték el kedden.A 44 éves páciensnek, aki egy közeli kibuc lakója, nyolc hónappal ezelőtt egy autóbaleset után eltávolították a sípcsontja egy részét. A páciens zsírsejtjeiből növesztett csontszövetet visszainjekciózták a sérült lábszárba, hogy segítségével regenerálódjon a hiányzó csontrész. Az eljárást a Bonus BioGroup izraeli biotechnológiai cég fejlesztette ki.A zsírsejtek közül kiválogatták azokat, amelyek szövet és vérerek generálására képesek, ezeket egy bioreaktor nevű eszköz segítségével növeszteni kezdték. A bioreaktorban az emberi szervezetre jellemző, optimális körülmények között folyhat a csontregeneráció. Két hét után csontszövet jön létre, amit a páciensbe lehet ültetni, hogy ott tovább növekedve kipótolja a hiányzó csontot.- mondta el Sai Merecki, a cég igazgatója. A műtétet a Haemek kórház ortopédiai és rehabilitációs osztályának vezetője, Nimrod Razen végezte. A Jediót Ahronótnak elmondta, hogy a páciens sípcsontja magától nem regenerálódott volna.- tette hozzá. Az orvos szerint a beavatkozás idős, csontritkulásos és rák miatt amputált betegeken is segíthet, sőt a jövőben a törpenövésűeket is több tucat centiméterrel magasabbá tudja majd tenni.