Wall-E és Eve fogja figyelni az InSight landolását a Marson

Speciális műszerek figyelik az InSight robotgeológus űrszonda landolását a Marson hétfőn. A műszerek közvetítik, ahogyan a szonda alábukik a Mars légkörében.Egy 2008-as Disney film két szereplője alapján a Wall-E és Eve nevet kapták a műszerek. A két úgynevezett CubeSat (kockaműhold) aktatáska méretű mini műhold néhány ezer kilométerre lesz a Marstól, amikor az InSight megérkezik.Ha sikerül közvetíteniük az InSight rádiójeleit a földi irányítóknak mintegy 160 millió kilométer távolságban, akkor perceken belül információkat szerezhetnek a NASA munkatársai arról, hogy biztonságban landolt-e a műhold a vörös bolygón.Wall-E és Eve ugyanazon a rakétán utaztak "potyautasként", amelyen az InSightot útnak indították májusban. A CubeSat típusú műholdak mindig osztoznak a rakétán, mivel túl kicsik és kevésbé jelentékenyek ahhoz, hogy indokolt legyen a saját kilövésükA jelenlegi, a Mars Cube One, vagyis MarCO nevet viselő projekt 18,5 millió dollárba került.A műholdak mintegy 10 ezer kilométeres távolságban követték az InSightot a Mars felé tartó 483 millió kilométeres útján, hogy elkerüljék az összeütközést vagy a veszélyes helyzeteket. Egymástól is ilyen távolságban voltak ugyanezért.A szakemberek szerint a Marsra tartó 6,5 hónapos útjuk során Eve jobban viselkedett, mint Wall-e. Mindkét műszer ugyanolyan hideggázas hajtóművel rendelkezik, mint amelyet a habbal működő tűzoltókészülékekben használnak.Wall-e azonban szinte a felszállás óta szivárogtatta az üzemanyagot. A szakértők dolgoznak a probléma megoldásán. Eve azonban tökéletesen teljesíti misszióját.Júniusban a két műszer egy sor tesztelést végzett egy Palo Alto-i nagy tányérantennából érkező jelek használatával. Az elmúlt hónapban pedig a Marsról 13 millió kilométeres távolságban készített felvételeket küldtek a Földre. A bolygó egy alig látható fényes pontként jelenik meg rajtuk.Pontosan 8 perc és 7 másodperc alatt ér le egy rádiójel a Marsról a Földre. A mini műholdak együttműködésével kevesebb mint egy percre van szükség, hogy a földi irányítás információt szerezzen az InSightról. A NASA tehát a valós időhöz nagyon közeli intervallumban értesül a műhold sorsáról. Ha Wall-e és Eve némák maradnak, a megerősítés vagy közvetlenül a landoló szondától vagy órákkal később egy a Mars körül keringő műholdtól érkezhet.Ha Wall-e és Eve küldetése esetleg nem is jár sikerrel az InSight esetében, továbbra is a Marsot figyelik majd és a Nap körüli elliptikus pályán maradnak. A mérnökök szerint várhatóan hetekig fogják folytatni még a munkát attól függően, mennyi ideig tart ki üzemanyaguk és elektromos töltöttségük.