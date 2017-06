Visszafordíthatatlan éghajlatváltozások lehetnek 20 év alatt

Juhász Árpád geológus a műsorban reálisnak nevezte a British Petrol olajipari vállalat felmérésében megfogalmazott aggályokat. Rámutatott arra, hogy a világ gazdasága nő és ezen belül olyan meghatározó lakosságú országok, mint Kína vagy India óriási tempóban fejlődnek. Az ipari fejlődéssel együtt óhatatlanul együtt jár a nagyobb energia-felhasználás, a tudós szerint a kérdés az, hogy ezen belül húsz év alatt milyen trendek várhatók. Hozzátette: az látszik, hogy a fosszilis energiahordozók aránya ugyan valamelyest csökken, de abszolút értékben mégis növekedés tapasztalható.



Juhász Árpád szerint ez azt jelenti, hogy 2035-ben is rengeteg kőolajat fogunk fogyasztani, a földgáz-felhasználás is növekvőben van, ehhez hozzájárul az Egyesült Államokban a palagáz termelése, ugyanakkor az atomerőművek stagnálni fognak, az alternatív energiaforrásoknak, azon belül is a megújuló energiaforrásoknak

pedig szerények kilátásai.



Kiemelte, hogy ki kellene használni a nap-, a szél-, a víz- és a bioenergiát, de ezek a világban "csigalassúsággal nőnek" még olyan országokban is, amelyek korábban ezek arányának növelését tűzték ki célul.



Juhász Árpád magyarázatként hozzáfűzte: a világgazdaságot befolyásoló multik néhány évtizedig még abban érdekeltek, hogy a hagyományos energiaforrásokat kihasználják, azokból termeljenek profitot. megjegyezte: ha ezek a cégek úgy látnák, hogy a nagy pénz az alternatív energiaforrásokban van, akkor arra fordulnának.



A geológus felhívta a figyelmet arra, hogy nem egy pillanat alatt következik be a klímakatasztrófa, "ezek alattomos, lassú, de éppen ezért még veszélyesebb folyamatok", amelyeknek vannak jelenségei, például a hurrikánok gyarapodása, a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék.



Juhász Árpád szerint a lényeg a trend, amely egy bizonyos idő után már nem fordítható vissza. Hozzátette, hogy ha csökkentenénk is a szén-dioxid-kibocsátást - ami nem történik meg -, akkor is hosszú idő kellene ahhoz, hogy a légkörben az egyensúly helyreálljon.