Virágvasárnappal megkezdődik a nagyhét: a világ szenvedéséről szólt szentbeszédében a pápa

Ferenc pápa virágvasárnapi miséje a vatikáni Szent Péter téren 2017. április 9-én. (MTI/EPA/Claudio Peri)

A világ szenvedéséről, a rabszolgamunkától, családi tragédiáktól, betegségektől, terrorizmustól, a felfegyverzett és lecsapni kész erőktől szenvedőkről szólt virágvasárnapi szentbeszédében a pápa.A szertartás a pápa és a bíborosok ünnepélyes bevonulásával kezdődött a Szent Péter térre. A papok és a Szent Péter téren összegyűlő hívők a kezükben hosszú pálma- és olajágakat tartottak annak emlékére, hogy a Jeruzsálembe bevonuló Jézust is hasonló ágakkal köszöntötték, és a messiást látták benne, majd pedig öt nappal később keresztre feszítették.Ferenc - pápasága immár ötödik húsvétján - megáldotta az ágakat, mielőtt belekezdett miséjébe."Jézus jelen van sok fivérünkben és nővérünkben, akik hozzá hasonló megadással viselik szenvedéseiket. Rabszolgamunkától, családi tragédiáktól, betegségektől szenvednek. Háborúktól, terrorizmustól, lecsapni kész felfegyverkezettek érdekeitől szenvednek félrevezetett, emberi méltóságukban megtiport, félrelökött asszonyok és férfiak" - mondta a pápa.

A mise alatt érkezett a hír arról, hogy Egyiptomban robbantásos merényletet követtek el Tanta városában egy kopt - keresztény - templomban "Imádkozom a holtakért és a sebesült áldozatokért. Isten térítse meg azok lelkét, akik elhintik a terror, az erőszak és a halál magvait, de még azokét is, akik fegyvereket gyártanak és azokkal kufárkodnak" - mondta miséje végén Ferenc pápa azonnal reagálva az egyiptomi merényletre.A húsvéti hét kiemelkedő eseményei között lesz nagycsütörtök délután a lábmosás szertartása: Ferenc pápa az idén ismét egy börtönben, a Rómától nem messzi Paliano büntetés-végrehajtási intézetében 12 rabnak mossa meg a lábát az alázatosság jelképeként. Az előző pápák a Vatikánban vagy egy római bazilikában végezték ezt a szertartást, ám Ferenc változtatott a hagyományon, hangsúlyozva annak fontosságát, hogy a szegények, a betegek és a rabok elé kell járulni.A lábmosás korábban csakis katolikus férfiakra korlátozódott, ám Ferenc pápa nőkre és muzulmánokra is kiterjesztette, amivel magára haragította a katolikus hagyományokhoz legszigorúbban ragaszkodókat.A pápa péntek este a római Colosseumnál a Via Crucis keresztútját vezeti, húsvétvasárnap a Szent Péter téren mutatja be az ünnepi misét és Urbi et Orbi áldását adja Rómára és a világra.A keresztények ezen az ünnepen emlékeznek Jézus bevonulására Jeruzsálembe - olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) MTI-hez eljuttatott közleményében.Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek az ünnep alkalmából az esztergomi bazilikában mutat be szentmisét délelőtt fél 11-kor - tudatta Tóth János Csaba, a főegyházmegye sajtóreferense.A virágvasárnapi szentmise a bevonulásra emlékező körmenettel kezdődik, ahol a hívek pálmaágakkal és barkákkal köszöntik a templomba bevonuló papot és kíséretét, ahogy egykor a jeruzsálemiek hódoltak Krisztus előtt.A virágvasárnapi szertartás része a hívek által hozott barkaágak megáldása.Ez a vasárnap "az Úr szenvedésének vasárnapja" néven ismert a liturgiában, és a szertartás során elhangzik Jézus szenvedéstörténete, a passió. A katolikus egyház ezzel fejezi ki, hogy a dicsőséges bevonulás Jeruzsálembe a kezdete annak az eseménysornak, amely Jézus szenvedésével és halálával folytatódik, majd feltámadásával teljesedik be, "megvalósítva a megváltást, amely az emberek számára az örök életet hozta el" - olvasható az MKPK közleményében.Jézusnak a Jeruzsálembe való bevonulása elevenedik fel vasárnap a római Szent Péter téren, ahol Ferenc pápa tíz órától mutatja be a virágvasárnapi szentmisét.A hagyomány szerint a húsvéti nagyhetet megnyitó virágvasárnapi szertartás a Szent Péter tér közepén álló obeliszknél kezdődik.A pápa az obeliszktől a Szent Péter-bazilika lépcsőjén levő szabadtéri oltárig halad, bíborosok és püspökök követik. A papok és a Szent Péter téren összegyűlő hívők kezében hosszú pálma- és olajágak lesznek, amelyekkel egykor a Jeruzsálembe bevonuló Jézust is köszöntötték. Az egyházfő három egymásba font pálmalevelet tart, ezek a Szentháromságot jelképezik.Szokás szerint a virágvasárnapi pálmalevelek az északnyugat-olaszországi Liguriából, Sanremo városából érkeznek. A Szent Péter teret díszítő virágok minden évben - 1985 óta - Hollandia adományai, az olajfákat pedig a dél-olaszországi Pugliából viszik.A Vatikán honlapján közölt misekönyv szerint az idei virágvasárnapi szentmisén az egyházért, a törvényhozókért és kormányzókért, az emberek méltóságáért, az üldözött keresztényekért, a fiatalokért, valamint a szegényekért és egyedülállókért imádkoznak latinul, olaszul, franciául, lengyelül és kínaiul.A húsvéti hét kiemelkedő eseményei között lesz csütörtök délután a lábmosás szertartásának felelevenítése: Ferenc pápa az idén ismét egy börtönben, a Rómától nem messzi Paliano büntetés-végrehajtási intézetében 12 rabnak mossa meg a lábát. Péntek este a római Colosseumnál a Via Crucis keresztútját vezeti, húsvétvasárnap a Szent Péter téren mutatja be az ünnepi misét és Urbi et Orbi áldását adja Rómára és a világra.