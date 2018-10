Védelmet nyújt a rák ellen a nagycsalád

A sokgyerekes családokban kisebb a rák megjelenésének kockázata - állapították meg svájci és ausztrál tudósok egy világszintű kutatás során.



Meglepő módon a férfiakat jobban védi a nagycsalád, mint a nőket. Az összefüggést a tudósok 178 országból származó adatok értékelésével állapították meg.



A Zürichi Egyetem szerdai közlése szerint minél kisebb egy család, annál gyakoribbak a különböző rákfajták. Ez a hatás független a bevételtől, a városiasodás mértékétől vagy a kortól. Védőhatása azonban nemcsak a közvetlen család - szülők és gyerekek - méretének van, hanem annak is, mekkora a tágabb család.



Megállapították: minél nagyobb a család, annál kisebb bizonyos rákfajták, például az agytumor, a tüdő-, a gyomor-, a húgyhólyag-, a bőr-, a mell-, a vastagbél-, a petefészek- és a méhnyakrák kockázata. Az eddig is ismert volt, hogy a mell- és petefészekrák kockázata a terhességek számától is függ: minél nagyobb a terhességek száma, annál kisebb az esély arra, hogy az illető ezekben a ráktípusokban betegedjen meg.



Meglepő módon a tanulmány kimutatta, hogy a férfiakat még jobban védi a nagycsalád a betegségtől, mint a nőket. Így a családi élet, még ha néhány szempontból stresszes is, különleges érzelmi környezetet teremt, amely pozitív hatással van a betegségekkel, így a rákkal szembeni ellenállóképességre.