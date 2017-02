Védekezhetünk-e egy aszteroida becsapódás ellen?

Vajon látjuk-e időben a veszélyt és ami még fontosabb, tudunk-e tenni bármit a katasztrófa elkerüléséért? Az OzoneUniverzum fizikus űrkutatója, Zábori Balázs elárulta, hogy mire vagyunk képesek a legmodernebb technológiai eszközökkel felszerelve.



Több millió objektumból csak 15 ezerről tudunk



Nemrégiben aggodalomra adott okot az a Föld mellett elhaladó aszteroida, amelyet csak két nappal az érkezése előtt észleltek az űrkutatók. Jelenleg 15 ezer olyan objektumot tartunk nyilván, amelyek bolygónk közvetlen környezetében mozoghatnak, ezeket Föld közeli objektumoknak nevezzük. A problémát az okozza, hogy valójában több millió ilyen objektum lehet, ráadásul méretük nagyon változó, a pár méterestől, egészen a több kilométeresig terjedhet a szélességük.



Örök éjszaka, cunamik és földrengések



A komoly globális veszélyforrást egy minimum 1-2 kilométer kiterjedésű aszteroida jelenti, amelynek becsapódása valóban tömeges kihalást eredményez. Ereje lyukat üt a Föld külső kérgében és olyan magas hő keletkezik, amelynek hatására a kőzet elpárolog és felkerül a Föld sztratoszférájába, majd ez az izzó kőzet visszazuhan a földfelszínre, miközben elképesztő mennyiségű por kerül a levegőbe. Ezután egyrészt felmelegszik a bolygó, hiszen a becsapódás közben termelt hő eloszlik az egész Földön, valamint a légkörbe került por akár évtizedekre elsötétítheti a bolygót. A teljes éjszaka következménye a felmelegedés után egy erőteljes lehűlés, mert a napsugarak nem jutnak be a Föld felszínére. A növénytakaró elpusztul, ezután az állatok, majd mi, emberek is kihalunk. Óceánba csapódva cunamik, földrengések és vulkánkitörések súlyosbítják a helyzetet.



Készen áll az emberiség, hogy megvédje magát?



- Az első és legfontosabb lépés a kategorizálás kellene, hogy legyen. Fel kell térképeznünk és dokumentálnunk az összes földközeli objektumot, már évekkel azelőtt, hogy megérkeznének hozzánk - kezdte Zábori Balázs űrkutató, aki elárulta azt is, hogy jelenleg az emberiség képes lenne-e megakadályozni egy halálos becsapódást.



- A mai legfejlettebb technológiával is 3-4 év egy űreszköz megépítése és elindítása, aminek aztán el kell érnie az objektumot, és el is kell térítenie. Ez azt jelenti, hogy hozzávetőlegesen minimum 10 évre előre kell tudnunk, ha becsapódás veszélye fenyeget, így sajnos jelenleg nem vagyunk képesek megvédeni magunkat - mondta el az OzoneUniverzum szakértője, aki szerint a földtörténeti korokat nézve, ez egy nagyon ritka eseménynek számít.



