Varga Csaba már 7300 méterig jutott a Kancsendzöngán

Varga Csaba erdélyi hegymászó már 7300 méterig jutott a Kancsendzöngán, amelynek megmászására április elsején indult el Budapestről.



Varga Csaba a tavaszi mászószezonban a világ harmadik legmagasabb csúcsát, a Himalájában található 8586 méteres Kancsendzöngát célozta meg. Április 17-én indult az első mászásra és sikeresen el is érte a 6200 méteren lévő egyes tábort, majd április 21-én indult el ismét felfelé, a 6400 méteren fekvő kettes táborig, ahol ott is éjszakázott, és másnap felért a 7100 méteren kiépített hármas táborba - közölték az expedíció szervezői szerdán az MTI-vel.



A terv az volt, hogy a 3-as táborban éjszakázzon, ezzel mélyítve az akklimatizációt. A kettes tábor elérése után, április 29-én jutott fel a hármas táborig. A mászás kimerítő volt, amelyet nehezített az erős havazás és a rossz látási viszonyok. A hegymászó ennek ellenére április 30-án elindult a 7550 méter magasan fekvő négyes tábor felé. Az időjárási viszontagságok megakadályozták, hogy elérje a kitűzött magasságot, így végül csak 7300 méterig jutott a többi mászóval együtt. A tény azonban, hogy még egy éjszakát eltölthetett 7000 méter fölött, komoly előrehaladást jelentett számára és kedden épségben vissza tudott térni az alaptáborba.



Most néhány nap feltöltődés vár a sportolóra, ezután pedig dönt arról, hogy beiktat-e még egy akklimatizációs kört a csúcsmászás előtt. A legközelebbi célja így vagy a 7550 méteres négyes tábor vagy a 8586 méteres csúcs.



A csúcs elérésén túl a Kalifa Himalája Expedíció 2018 - Kancsendzönga expedíció fontos célja volt, hogy a magyar társadalom nevében tiszteletét fejezze ki a hegyen 2013-ban eltűnt Erőss Zsolt és Kiss Péter előtt. Az emléktáblát Csák Attila szobrászművész készítette és végső helyét április 16-án kapta meg, régi hegymászó szokás szerint a Kancsendzönga alaptáborában, egy csúcs felé néző sziklára erősítve.