Vándorolnak a fák a klímaváltozás miatt

A tudósok már régóta megfigyelték azt, hogy a globális felmelegedés miatt számos állat- és növényfaj északabbra vándorol, egy új tanulmányban most azt is kimutatták, hogy egyes fafajok az Egyesült Államok keleti térségéből nyugat felé "tartanak".



A Science Advances című amerikai tudományos folyóiratban szerdán közzétett tanulmányukban a Pardue Egyetem kutatói az amerikai erdészeti hatóság adatait használta fel 86 fafajról, hogy feltárja elterjedésüket az Egyesült Államok keleti részén 1980 és 2015 között.



A klímaváltozás hatásairól született számos tanulmány erős kapcsolatot mutatott ki a hőmérsékletváltozás és fák helyváltoztatása között, ám az új tanulmány készítői azt is felfedezték, hogy a csapadékmennyiségnek a hőmérsékletváltozásnál is jelentősebb hatása van számos fafajra.



"A fák részben a klímaváltozás miatt változtatják helyüket, de válaszuk fajoktól függő. A lombhullatók, mint a tölgy és a juhar főként nyugatra vándorolnak. Az örökzöldek másként válaszolnak, ők észak felé tartanak" - magyarázta Songlin Fei professzor, a tanulmány vezető szerzője.



A lombhullatók a nedvesség változását követve "haladnak" Nyugatra - tette hozzá Fei, hangoztatva, hogy az éves csapadékmennyiség több mint 150 milliméterrel nőtt az Egyesült Államok középső részén, míg a délnyugati területeken nagy mértékben csökkent az elmúlt 30 évben.



Fei szerint felfedezéseik azért jelentősek, mert a kutatása világosan kimutatta a klímaváltozás hatását valós adatok és nem modellezés alapján.



"Ez nem jövőbeni előrejelzés. Tapasztalati adatok tárták fel azt, hogy a klímaváltozás érezteti hatását a terepen" - mondta a professzor.