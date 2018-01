Valósággá vált az Állati elmék fikciója - egy kardszárnyú delfin megtanult emberi szavakat utánozni

A regény egyik felvetése - miszerint katonai célokra használják a delfineket -, a regény megjelenése után két évvel később a Tonkini-öbölben beteljesedett, ahol a delfineket észak-vietnami búvárok ellen vetették be, majd a 90-es évek végén a Perzsa-öbölben, ahol tengeralattjárók aknáinak felderítésére használták őket.

Számos irodalmi műben találkozhatunk olyan felvetéssel, amik később kiléptek a fikció színteréről és a technológia és tudomány fejlődésével a valóságban is megvalósultak. Ezek jellemzően technika megvalósítást igénylő találmányok voltak. Gondoljunk csak például Verne Gyula számos ötletére, amelyeket papírra vetésük után évtizedekkel később már a mindennapokban is használnak.Robert Merle, 1967-ben írta meg az Állati elméket, amiben Henry Sevilla professzor és társai egy kutatócsoport tagjai, akik a delfinek hangjeleit tanulmányozzák és forradalmi áttörést kívánnak elérni azzal, hogy a tagolt, emberi beszédre próbálják megtanítani őket. A kutatók munkáját siker koronázza; Dr. Sevilla két delfinje Bi és Fa – „nemzeti csoda!" – megtanulnak beszélni, sőt olvasni is."Szókincsét" a köszönésen kívül olyan szavak alkotják, mint az egy, kettő, három és az Amy név.A delfinek - a Homo sapiensen kívül - az állatok azon ritka csoportjába tartoznak, amelyek hallás után képesek megtanulni egy-egy új hangzót.

Wikie, a 16 éves kardszárnyú delfin az első, aki megtanult emberi szavakat "kimondani".

A vizsgált delfin, Wikie, fogságban képes volt megtanulni más, szabadon élő kardszárnyúak hangját úgy, hogy utánozta őket, tehát valószínű, hogy a tengeren is tudnak egymás nyelvén beszélni, valamint ez azt is megmagyarázza, hogyan alakul ki az egy-egy állatra jellemző vokalizáció

"Emlősöknél ez nagyon ritka. Érdekes, hogy közülük a legjobban a tengeri emlősök képesek rá" - mondta Josep Call, a St. Andrews-i Egyetem kutatója, a tanulmány egyik szerzője.A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy a kardszárnyú delfinek képesek-e utánzással megtanulni új hangzókat. Egy Wikie nevű nőstény viselkedését tanulmányozták az antibes-i Marineland Aquariumban. Szavakat tanítottak neki, amelyeket az orrnyílásán fújva ejtett ki.Felvételeken hallani, amint rikoltó vagy élesen sípoló hangokkal utánozza többek között az angol számneveket.A kardszárnyú delfinek csoportban élnek, egyedülálló hangadásukról ismerik fel egymást. A tudósok úgy vélik, a nyílt tengeren élők megtanulják egymás hangját utánozni.- mondta Call.A hangok utánzása az emberi beszélt nyelvre jellemző, állatok közt meglepően ritka.A delfinek és a belugák (fehér delfin) ritkaságszámba menő tulajdonsága, hogy utánozni tudják a fajtársak és más fajok hangját. A madarak közül a papagájok és néhány varjúfaj képes emberi beszédet imitálni.Ha a víz alatt "beszélt" volna, talán egészen másképp hangzott volna.Mivel egyetlen állattal végezték a kísérletet, nem tudni, vajon a többi kardszárnyú is ilyen jó hangutánzó-e.A kardszárnyúak (Orcinus orca) a legnagyobbak a delfinek közül, egyben a világ legerősebb csúcsragadozói közé is tartoznak. A tenger farkasainak is nevezik őket, halakon, teknősökön kívül más cetfélékre is vadásznak, a fókákat lerángatják akár a jégtáblákról is.A kísérletről a Proceedings of the Royal Society of London B című brit tudományos lap számolt be.