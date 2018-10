Újra működik a Hubble

Ismét szinte teljes üzemmódban működik a Hubble űrteleszkóp, miután az amerikai űrkutatási hivatal szakembereinek sikerült kijavítani az űrtávcső egyik giroszkópjának a hibáját, amely miatt az űreszközt október eleje óta tartalék üzemmódban működtették.



Az űrtávcső legfontosabb eszközei közé tartoznak a giroszkópok, amelyek stabilizálják, valamint módosítják a pályáját, ezzel teszik lehetővé tudományos munkájának elvégzését.



A Föld körül 1990 óta keringő Hubble űrtávcsőnek hat giroszkópja van, de az elmúlt hónapokban már csak három működött közülük, ezek egyike mondta fel a szolgálatot. Október 5-én ezért az űrtávcsövet biztonsági üzemmódba helyezték, tudományos anyaggyűjtését felfüggesztették.



Az elromlott giroszkópot sikerült oly módon életre kelteni, hogy átfordították az ellenkező irányba - közölte kedden a NASA.



A szakemberek most azt tervezik, hogy elvégeznek néhány tesztet a giroszkóp teljesítményének felmérésére, és ha végeztek ezekkel, a Hubble visszatérhet a normális tudományos működéshez - tették hozzá.



Az űrteleszkóp nagyon értékes forrás a csillagászok számára, megfigyelési idejét alaposan beosztják, mert hatalmas rá az igény.



A Hubble magasan az atmoszféra felett működik, a légkör nem zavarja az észlelésben, ezért az ötvenszer gyengébb fényű objektumokról is képes felvételeket készíteni. Az általa küldött képek bepillantást engednek a világűr eddig ismeretlen mélységeibe, az egymást valósággal felfaló galaxisok látványos ütközéseibe, újabb csillaghalmazok születésébe. Sikerült képet alkotni olyan távoli tájakról is, ahonnan a fénysugár több mint tízmilliárd évig utazott, mielőtt az űrtávcső kamerájába jutott, de a közelebbi égitestekről is páratlan részletességű felvételek születtek.



A Hubble helyét 2021-ben a James Webb Űrtávcső (JWST) veheti át, amely 2016-ban készült el. A NASA első igazgatójáról, James Webbről elnevezett űrtávcső a Földtől mintegy másfél millió kilométerről fogja megfigyelni a Naprendszer objektumait, és mintegy 5-10 éven keresztül készít felvételeket. Teljesítménye százszor nagyobb lesz, mint a Hubble űrteleszkópé.