Újabb különlegességre bukkantak Pompeji romjai közt - fotók

Fotók: MTI

Újabb különlegességre bukkantak Pompeji romjai közt: az eddig ismert legnagyobb, ráadásul különösen jó állapotban megőrződött házitemplomot (lararium) is tartalmazó ókori római házat.A láreszeknek, az otthon római őrzőinek ajánlott házi szentélyt befogadó szoba, amelyet pénteken mutattak be a sajtónak, igazi "elvarázsolt kert" a szakértők szerint.Falain többek között kígyók, egy páva, egy fekete vadkannal küzdő aranyszínű szörny, madarakkal tarkított égbolt, egy kút és egy félig ember, félig kutya alak portréja látható.Massimo Osanna, a régészeti park igazgatója szerint ez "egy csodálatos és titokzatos terem", egy olyan kincs, amelyet alaposan át kell tanulmányozni.Az ókori római időkben a lararium, vagy házitemplom a jómódú házak bejáratának közelében kialakított oltárhely volt, ahol áldozatokat mutattak be és imádkoztak az istenekhez.A nápolyi öbölben fekvő Pompejit és Herculaneumot a Vezúv kitörése pusztította el 79. augusztus 24-én. Pompeji 20 ezer lakójának jelentős része meghalt, amikor a várost maga alá temette a láva, sár és por, és konzerválta.Csak a 18. században fedezték fel az elfeledett város nyomait, benne számos nagyon jó állapotban megőrződött holttesttel, amelyek még abban a pozícióban voltak a rétegek alatt, amelyben egykor az életükért küzdöttek. A megőrződött település 44 hektárját feltárták.Pompeji ma a legjobb állapotban fennmaradt antik romváros, az UNESCO világörökségének része.