Új világcsúcs született a tésztahíd-építő világbajnokságon - fotók

Az új rekordot az iráni Islamic Azad University csapata állította fel 666,3 kilogrammal, 55 kilóval meghaladva a 2011-es korábbi csúcsot Tartó kategóriában - közölte az Óbudai Egyetem csütörtökön az MTI-vel.Híd kategóriában most nem született új világcsúcs, a legnagyobb terhelést kibíró hídszerkezetet az Óbudai Egyetem egyik csapata mutatta be, mely 421 kilogramm után reccsent össze.Az Óbudai Egyetem által hetedik alkalommal szervezett világbajnokságon mérnökhallgatók mutatták be szórakoztató formában a világ különböző egyetemein szerzett szakmai tudásukat.Magyarországot az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karárának három csapata képviselte, a külföldi résztvevők között pedig Bulgária, Lettország, Irán, Litvánia, Norvégia és Románia csapatai szerepeltek.A RECCS két kategóriában zajlott, emellett a zsűri esztétikai és innovációs szempontból is értékelte az építményeket.Az előírások szerint a szerkezeteket kereskedelmi forgalomban kapható, vagy kizárólag lisztből és tojásból házilag előállított száraztésztából kell készíteni. A ragasztó tetszőleges, de csak kötőelemként használható, az építmények összsúlya pedig nem haladhatja meg az 1 kilogrammot. A híd annyiban különbözik a tartótól, hogy annak teljes hosszában lennie kell egy folytonos, 50 milliméter széles tésztából készült útfelületnek.Tartó kategóriában a RECCS történetének eddigi világcsúcsa 2011-ben született 611 kilogrammal, amely Márkos Szilárd, az Óbudai Egyetem egykori hallgatója és ma már intézeti mérnöke nevéhez fűződik. Ezt szárnyalta most túl az iráni csapat Tat Makaron 4 nevű építményével, mely 666,3 kilogramm terhelést bírt ki.Híd kategóriában idén az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának egyik csapata győzedelmeskedett Krumpli szökőkút névre keresztelt tésztahídjával, mely 421 kilogrammos terhelés után roppant csak össze. Ezzel azonban nem sikerült megdönteni Járó Csaba és Vincze Miklós (Óbudai Egyetem) 2013-as világcsúcsát, hídszerkezetük akkor ugyanis 570,3 kilogrammot bírt el.