Új fotókat küldtek a Ryugu felszínéről a Hajabusza-2 kutatórobotjai

Új fotókat küldtek a Ryugu kisbolygó felszínéről a Hajabusza-2 kutatórobotjai. A képek új információkkal szolgálnak az aszteroida felszínéről.



A japán űrügynökség (JAXA) közlése szerint a rovereket szeptember 21-én bocsátotta le a felszínre a Hajabusza-2, az űrszonda júniusban jutott el a Földtől mintegy 280 millió kilométer távolságban lévő Ryuguig 3,5 éven át tartó utazás után.



A felvételeken tisztán látszik a Naprendszer szokatlan égitestének göröngyös, sziklákkal tarkított felszíne, mely a kutatók várakozásához képest is sokkal durvább - olvasható a BBC hírportálján.



Mindkét robot munkába állt az aszteroidán. Az egy kilogrammos roverek ugrálva változtatnak helyet a Ryugu kismértékű gravitációját kihasználva. A robotok egy motorral hajtott belső tömeggel rendelkeznek, amely rotáló mozgásával erőt generál a roverek előrehaladásához.



A Hajabusza-2 pénteken mintegy 60 méteres magasságba ereszkedett a Ryugu fölé, hogy kiengedje a robotokat.



A két műszer feladata, hogy felvételeket készítsen az aszteroidáról, megmérje a felszíni hőmérsékletet, mielőtt nagyobb kutatóműszereket bocsátanak a Ryugu felszínére.



A 30-szor 20 centiméteres Mascot (Mobile Asteroid Surface Scout) leszállóegység landolását október elejére tervezik. Ezt követően legalább 16 órán át pattogva fog közlekedni az aszteroida felszínén, hogy több helyszínen tudjon méréseket végezni.



A tervek szerint maga a Hajabusza-2 is le fog szállni három alkalommal az aszteroidára, hogy mintákat gyűjtsön.



A misszió a tervek szerint 2019 decemberében zárul, amikor a Hajabusza-2 elhagyja a Ryugut és várhatóan 2020-ban landol a Földön az összegyűjtött mintákkal együtt.



A csillagászok szerint a Ryugu a Naprendszer hajnalán formálódhatott, így feltételezéseik szerint olyan szerves anyagot tartalmazhat, amelyek a földi élet kialakulásához is hozzájárulhattak.