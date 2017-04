Tudósok szerint sztratoszférikus felhők állnak Munch Sikolyának hátterében

A sztratoszférikus felhőknek az északi szélességi köröknél látható ritka formája, a poláris felhők inspirálhatták Edvard Munch Sikoly című híres képét és az azon látható színes légörvényeket - vélik kutatók.Három norvég meteorológus, akinek a tanulmányát hétfőn mutatták be Bécsben egy tudományos konferencián, elutasítja azt a korábbi elméletet, amely szerint a tűzfényben pompázó ég megfestésekor az indonéziai Karakatoa vulkán 1883-as kitörése ihlette volna a művészt.A norvég festő (1863-1944) akkoron elmesélte, hogy éppen sétált, amikor naplementekor az ég hirtelen vérvörös lett. "Lángoló felhőkről" beszélt, amelyek láttán "reszketett a félelemtől".

A kutatók szerint a vulkánnal kapcsolatos - 2004-ben az amerikai csillagászok által kidolgozott - elmélet nem állja meg a helyét: egy ilyen látvány többször is megismétlődött volna az 1883-as hatalmas kitörés során. Márpedig a Sikoly első változatát 1892-ben közzé tévő Munch szerint ez a látvány egyszeri élmény volt - érveltek a tudósok.Ezenkívül a Krakatoa részecskéi inkább sűrű ködöt okoztak volna, mintsem az ég Munch által megfestett hullámzását - írták a Weather című szakfolyóiratban megjelent tanulmányukban."Nagyon valószínű, hogy a Munch által megélt élmény és a híres Sikolya mögött poláris sztratoszférikus felhők álltak" - vélték a szakemberek.A Föld légkörének legalsó rétege, a troposzféra - ahol a legtöbb időjárási jelenség képződik - felett a földfelszíntől 20-30 kilométernyire télen kialakuló poláris sztratoszférikus felhők igen ritkán láthatók.Helene Muri, az oslói egyetem tanára szerint szokatlan körülmények kellenek a kialakulásukhoz. "Nagyon hideg - mínusz 80 - mínusz 85 Celsius-fok kell hozzá, míg a sztratoszférában az átlagos hőmérséklet -60 Celsius-fok.Nedvesség is kell hozzá. Ilyenkor apró jégkristályok képződnek", amelyek tükröződnek a lenyugvó nap sugaraiban - mondta a kutató az Európai Unió földtani konferenciáján.Az intenzív színek hullámokat formáznak, ezek alkonyat után egy bizonyos időpontban láthatók, míg az alacsonyabban - a troposzférában - lévő felhők szürkület előtt láthatók."Ez egy újabb elmélet" - hangsúlyozta Helene Muri, aki szerint több más hipotézis is létezik.Pszichológusok szerint egy belső fordulat késztette Munchöt a Sikoly megfestésére. Mi viszont természettudósok vagyunk, és inkább a természetben keressük a válaszokat" - tette hozzá.Az ilyen típusú felhőket először az 1870-es években írták le, a nagyközönség addig nem ismerte a jelenséget, amely igencsak ritka: egy 2014-ben Oslóban megfigyelt hasonló jelenség nagy benyomást tett az emberekre, és innen támad a kutatás ötlete - magyarázták a cikk szerzői.