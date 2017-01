Töretlenül folytatja útját a Hold felé a Puli Space

Annak ellenére, hogy már nem vesz részt a világ egyik legjelentősebb technológiai versenye, a 30 millió dollár összdíjazású Google Lunar Xprize fődíjáért vívott harcban, a Puli Space magyar űrprojekt töretlenül folytatja útját a Hold felé: a jelenlegi állás szerint a Puli 2019-ben indul útnak az Astrobotic nevű amerikai vállalat Peregrine leszállóegységén.



Az XPrize Alapítvány a héten jelentette be, hogy öt csapat maradt versenyben a 20 millió dolláros fődíjért. Az izraeli SpaceIL, az amerikai Moon Express, a nemzetközi Synergy Moon, az indiai Team Indus és a japán Hakuto csapatoknak 2017. december 31. előtt kell elindulniuk a Holdra - idézte fel az MTI-hez eljuttatott közleményében a Puli Space.



Az alapítvány egyúttal odaítélte az egymillió dollárral jutalmazott úgynevezett Diversity Prize elismerést is, amelyből a tavaly december 31-i határidő előtt még versenyben lévő 16 csapat, köztük a Puli is, egyenlő arányban részesült.



A magyar űrprojekt tavaly szeptemberben jelentette be, hogy az Astrobotic elnevezésű amerikai vállalat leszállóegységén foglalt helyet holdutazásához. A Puli jelen állás szerint 2019-ben indulna a Holdra az Astrobotic Peregrine leszállóegységén.



A Puli Space közleménye szerint a csapat büszke az elért eredményeire és a díjra, és továbbra is minden erejével folytatja országjárását és tudományos-ismeretterjesztő tevékenységét. Az érdeklődők legközelebb Debrecenben, a Science No Fiction Tudományfesztiválon találkozhatnak vele február 4-én és 5-én.



"Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy hat éven át részt vehettünk a világ legizgalmasabb technológiai versenyében. Természetesen mi is jobban örültünk volna, ha versenyben maradunk, de a szoros határidőt sem partnerünk, az Astrobotic, sem mi nem láttuk teljesíthetőnek. Ezért nem is adott be indítási szerződést az Astrobotic, és így mi sem" - idézi a közlemény Pacher Tibort, a csapat vezetőjét.



A 2007-ben meghirdetett verseny iránt már a kezdetektől fogva óriási volt az érdeklődés: eredetileg 33 csapat szállt versenybe a 20 millió dolláros fődíjért. A második helyezett ötmillió dollárt kap, és bónusz díj jár azoknak a csapatoknak, amelyek további technikai feladatokat teljesítenek, például vizet találnak a Hold felszínén, vagy meglátogatják a korábbi holdmissziók helyszíneit.



A GLXP kiírása szerint a Holdra eljuttatott robotoknak az érkezési helyüktől számítva legalább 500 métert meg kell tenniük az égitest felszínén, és nagyfelbontású videót kell visszaküldeniük a Földre.



A Google anyavállalata, az Alphabet dokumentumfilm-sorozatot is készít a versenyről.