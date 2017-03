Tömeges korallpusztulást okozott a zátonyra futott óceánjáró

Tömeges korallpusztulást okozott az Indonézia partjainál március elején zátonyra futott brit óceánjáró, mintegy 19 ezer négyzetméteren károsította a nyugat-pápuai Raja Ampat térségének korallzátonyait - jelentette be csütörtökön az indonéz kormány.



A pusztulás mértéke több mint tízszerese annak, amit az első felmérések alapján a hatóságok feltételeztek. A környezetvédelmi tárca első felmérése 1600 négyzetméternyi korallzátony-károsodásáról adott hírt.



A 4200 tonnás M.V. Caledonian Sky nevű óceánjáró 102 utassal a fedélzetén Nyugat-Pápua tartomány partjainál március 4-én futott zátonyra. Raja Ampat több mint 1500 szigetből, homokzátonyból és homokpadból áll és híres tengeri biodiverzitásáról.



Arif Havas Oegroseno tengerhajózási miniszter-helyettes csütörtökön elmondta, hogy a tárca a brit óceánjáró biztosítójának szakértőivel közösen végzett kárbecslés nyomán megállapította, hogy 13,3 ezer négyzetméternyi területen a korallok pusztulását okozó károk keletkeztek, további 5600 négyzetméteren kisebb mértékű a károsodás, de ott is a korallok 50 százalékának elpusztulásával számolnak.



Az indonéz külügyminisztérium közölte, hogy a kormány "nagyon határozottan" fog fellépni kártérítésért a brit óceánjáró tulajdonosánál.



Az indonéz kormány már a múlt héten közölte, hogy vádat emelnek a hajó és kapitánya ellen több indonéz törvény megsértése miatt. Az ezen törvények értelmében elkövetett jogsértések akár három év börtönbüntetéssel is járhatnak.



A tengerjáró tulajdonosa, a londoni székhelyű Noble Caledonia elismerte felelősségüket a környezeti károkozásban.