Több mint 3 évnyi utazás megérkezett a Ryugu kisbolygóhoz a japán űrszonda

A szonda 3,5 évnyi utazás után érkezett el missziója célpontjához, a Földtől 300 millió kilométerre lévő, 900 méter átmérőjű aszteroidához.



A szondát 2014-ben indították útnak, hogy tanulmányozza a Ryugut és vigyen róla kőzet- és talajmintát a Földre, a minták a kutatók reményei szerint segítenek annak megismerésében, hogyan kezdődhetett az élet. A Hajabusza-2 misszióját hat évre tervezték.



"Minden a tervek szerint halad. A szonda megérkezett az aszteroidához" - közölte a japán űrkutatási hivatal (JAXA) szóvivője szerdai sajtótájékoztatóján.



A Hajabusza-2 a következő néhány hónapot az 1999-ben felfedezett földközeli aszteroida körül 20 kilométeres távolságban keringve tölti, eközben megvizsgálja a felszínét, megfelelő leszállópályát keresve.



A hűtőszekrény nagyságú Hajabusza-2 több kisebb robotot, köztük két Minerva-2 nevű robotvezérlésű járművet és az Európai Űrügynökség Rosetta űrszondája Philae nevű egységének megfelelő Mascot nevű leszállóegységet bocsát az aszteroidára, ezek tanulmányozzák majd a nagyjából egy kilométer átmérőjű kisbolygó felszínét.



A Hajabusza-2 egy becsapódó egység segítségével több méter átmérőjű krátert is váj a kisbolygó felszínébe, majd összegyűjti a kráterben lévő, felszín alatti anyagokat. A mintákat a Földre visszatérő kapszulában tárolja. A tudósok feltételezik, hogy a Naprendszer 4,5 milliárd évvel ezelőtti keletkezése óta az aszteroida nem sokat változott.



A misszió a tervek szerint 2019 decemberében zárul, amikor a Hajabusza-2 elhagyja a Ryugut és várhatóan 2020-ban landol a Földön az összegyűjtött mintákkal együtt - abban az évben, amikor Tokióban rendezik a nyári olimpiai játékokat.



A Hajabusza-2 majdnem azonos elődjével, a Hajabuszával - a szó jelentése vándorsólyom -, de tervezésekor levonták a tanulságokat az előző űrszonda számos hibájából.



Az első Hajabusza 2005 novemberében kétszer is leszállt az Itokawa nevű aszteroidán, majd az űrkapszula - küldetését számos műszaki hiba miatt három évvel meghosszabbítva - 2010. június 14-én ért földet az ausztráliai Woomera-sivatagban, belsejében az aszteroidáról származó porral. Bár nem tudott annyi kőzetmintát gyűjteni, amennyire számítottak a szakértők, de így is történelmi jelentőséggel bírt, hiszen ez volt az első szonda, amely mintákat hozott egy kisbolygóról.



A csillagászok szerint a Ryugu a Naprendszer hajnalán formálódhatott, így feltételezéseik szerint olyan szerves anyagot tartalmazhat, amelyek a földi élet kialakulásához is hozzájárulhattak.



A Ryugu ugyanazon a pályán kering, mint az Itokawa, de kétszer nagyobb nála és különböző szerves anyagokat tartalmaz.