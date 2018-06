Több kutya-farkas keverék várható a jövőben Németországban

"Elméletileg mindenhol létrejöhetnek farkashibridek, ahol kutyák és farkasok találkozhatnak" - közölte a rajna-vidék-pfalzi környezetvédelmi minisztérium. A keverékek képesek a túlélésre a természetben.



Kevésbé félénkek lehetnek, ezáltal veszélyesebbek is, mint a tiszta fajú farkasok. Emiatt szükségessé válhat a kilövésük.



Eddig kevés bizonyított esetről van tudomása az illetékes hatóságnak. A farkasok fokozottan védett állatok, emellett a farkashibridek is védelmet élveznek, megölésükhöz a természetvédelmi törvény alóli felmentés szükséges.



2003-ban a szászországi Neustadtban egy nőstény farkaskutyával párosodott, hat kölykük született. A hatóságok szerint kettőt befogtak, amelyeket később elaltattak.



2017-ben szintén történt hasonló eset Türingiában, a kölykök befogása azonban nem sikerült. Hármat kilőttek, a többiek azonban valószínűleg azóta is a környéken kóborolnak a türingiai környezetvédelmi minisztérium szerint.



Az ezredforduló óta szaporodnak a farkasok Németországban, bár előtte 150 éven át kihaltnak tartották őket. Az országban mintegy 800 állat él, elsősorban Alsó-Szászországban és Kelet-Németországban.