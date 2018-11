Több alkoholt fogyasztanak azok, akik a hűvös éghajlaton élnek és kevés napsütés éri őket

Új bizonyítékunk van arra, hogy az időjárás, különösen a hőmérséklet és a napsütéses órák száma erősen befolyásolja, hogy mennyi alkoholt fogyasztunk"

A hűvös éghajlaton élő és kevés napsütéssel találkozó emberek jóval hajlamosabbak a fokozott alkoholfogyasztásra - derült ki egy nagyszabású új amerikai tanulmányból.A Pittsburghi Májkutató Központ vezető munkatársaként dolgozó Ramon Bataller és kollégái 193 ország adatait felhasználva mutatták ki, hogy az éghajlat világszerte szerepet játszik a fokozottabb alkoholfogyasztásban és a májzsugorodás gyakoribb előfordulásában - írja a BBC hírportálja.Az alkohol fogyasztása összefüggésben áll a depresszióval, amely jóval gyakoribb kevés napsütés idején.A Hepatology című folyóirat internetes kiadásában megjelent tanulmány az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a Meteorológiai Világszervezet (WMO) adatainak felhasználásával készült.- mondta Peter McCann, a skóciai Castle Craig addiktológiai központ munkatársa.Hozzátette: az időjárással összefüggő alkoholfogyasztás ráadásul közvetlenül befolyásolja a májbetegségek legsúlyosabb fajtája, a májzsugorodás kialakulásának esélyét, amely májelégtelenséghez és halálhoz is vezethet.A skót szakember szerint mindezek fényében a téli hónapokban szigorúbban kellene szabályozni az alkoholreklámokat.A WHO mindenközben hétfőn ismerteti Edinburgh-ban az európai alkoholfogyasztási szokásokra vonatkozó legfrissebb adatokat.A mutatók szerint az alkoholfogyasztás mértéke továbbra is magas, és a felnőtt férfi lakosság csaknem felére jelentenek kockázatot az ártalmas alkoholfogyasztási szokásokkal összefüggő rövid és hosszú távú egészségi, valamint szociális problémák.