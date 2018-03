Tizenháromezer éves emberi lábnyomokra bukkantak tudósok Kanada partjainál

A PLOS One című tudományos folyóirat eheti számában ismertetett kutatás során radiokarbon vizsgálattal határozták meg a leletek korát. A tudósok szerint két felnőtt és egy gyermek hagyhatta a 29 lábnyomot a parton.



A kanadai Victoria Egyetem és a Hakai Intézet kutatói 2014-ben fedezték fel az első lábnyomokat a jelenlegi felszín alatt, és 2015-ös, illetve 2016-os feltárásaik során továbbiakat találtak - olvasható a tanulmányban.



Duncan McLaren, a cikk vezető szerzője közleményében rámutatott, hogy a lábnyomok vélhetőleg olyan tengereken utazó emberekhez tartozhattak, akik a térségben éltek az utolsó jégkorszak vége felé.



"Elképzelhető, hogy az emberek részben ezen a parton keresztül érték el az amerikai kontinenst akkoriban" - idézte a The New York Times című amerikai napilap a Hakai Intézetben antropológusként dolgozó McLarent.



A kutatás megerősíti azt az elméletet, amely szerint Amerika első lakói az Ázsiát Alaszkával összekötő Bering-földhídon érkezhettek a kontinensre, és innen terjeszkedhettek déli irányba. A felvetés szerint a legutóbbi jégkorszak idején a jégtakaró miatt alacsonyabb volt a tenger szintje, így száraz lábbal is át lehetett kelni Ázsiából Amerikába.