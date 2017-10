Titokzatos kőépítményeket fedeztek fel Szaúd-Arábiában

A tudósok a Google Earth segítségével bukkantak a mintegy 400 kőfalra - közölte David Kennedy, a Nyugat-Ausztráliai Egyetem régészprofesszora szerdán. A kőépítmények 2-9 ezer évesek lehetnek, céljuk és funkciójuk egyelőre nem ismert. Bár a földről is észrevehetőek, csak pár száz méteres magasságból bontakozik ki teljesen a szépségük - fogalmazott Kennedy.



A szakértő bár már negyven éve kutat a térségben, az egykori vulkáni terület lávamezőiről készült műholdas felvételek láttán ő is meglepődött. A kőfalakat kapuknak nevezte, mivel a levegőből a földön elterülő kapuknak tűnnek. Feltehetően a mai beduinok elődei építették őket. Kennedy és csapata évtizedek óta foglalkozik a Közel-Kelet régészeti lelőhelyeinek kutatásával. Az ausztrál szakemberek eredményeikről novemberben számolnak be az Arabian Archaeology and Epigraphy című szaklapban.