Tintahal volt egy 200 millió éve élt fiatal szaurusz utolsó vacsorája

A rövid életet élt ichthyoszaurusz vagyis halgyík megkövesedett maradványaiban, a bordák között a kutatók kampós alakú szerkezeteket találtak: egy tintahal karjainak maradványait.



A Historical Biology című szaklapban megjelent tanulmány szerint a példány mindössze 70 centiméteres volt.



Az ichthyoszauruszok a hüllők osztályának egy kihalt csoportja, számos fajuk ismert. A most vizsgált példány az Ichthyosaurus communis nevű fajba tartozik. A manchesteri Lapworth Geológiai Múzeumból származik, ahol ki is van állítva.



"A példány gyakorlatilag teljesen ép és igazán rendkívüli. Ez az első újszülött Ichthyosaurus communis, amit valaha találtak. Ami azért is csodálatos, mert a faj már 200 éve ismert" - mondta Dean Lomax paleontológus.



Más ichthyoszauruszokról ismert, hogy a fiatal állatok kizárólag hallal táplálkoztak.