Tévésorozatról neveztek el planktont

Először nevezetek el fajt egy tévéműsorról: a BBC A kék bolygó című sorozatáról kapta a nevét az óceán "lüktető szíveként" is emlegetett planktonok egyik faja. Az apró, növényszerű organizmus a tengeri ökoszisztéma egyik kulcseleme, mely a Syracosphaera azureaplaneta hivatalos nevet kapta, mely a kék bolygó latin megfelelője - írja a BBC hírportálja.



Az egysejtű algát az Atlanti-óceán déli részén gyűjtötték be, de világszerte megtalálható az óceánokban. A University College London (UCL) kutatói a névadással Sir David Attenborough és a dokumentumfilmet készítő csapat előtt fejezték ki tiszteletüket. Sir David Attenborough a UCL-en járt a felújított földtudományi tanszék megnyitásán, amikor ünnepélyesen értesítették a névadásról.



Mint mondta, a gesztus "nagy megtiszteltetés" a számára és nagyon örül annak, hogy ezzel segíthet felhívni a figyelmet a planktonok fontosságára. "Ha elmondanám az igazságot, hogy a fitoplankton, az óceánokban oxigént termelő zöld plankton sokkal fontosabb a légkör számára, mint az összes esőerdő, az emberek megdöbbennének" - mondta.



Kiemelte: ez az oxigéntermelés és a széndioxid körforgásának lényeges eleme, és ha ezt összezavarjuk, az az egész légkörre kihat. A kék bolygó plankton mindössze 10 mikron átmérőjű, egy emberi hajszál átmérője ennek hétszerese. Csak néhány napig él, de ez alatt a rövid idő alatt hihetetlen bonyolultságú és szépségű alakzatokat ölt. Számos fajt neveztek már el Attenborouh-ról - köztük egy ritka trópusi pillangót és egy röpképtelen indonéz bogarat.



Más élőlények is kaptak nevet hírességekről: egy lódarázs például Beyoncé, egy majomfaj John Cleese komikus, egy leveli béka pedig Károly herceg nevét viseli. A kék bolygó plankton azonban az első, amely egy televíziós sorozatról kapta nevét. James Honeyborne, A kék bolygó 2. producere elmondta: "a fitoplanktonok bár nagyon aprók, az óceáni élet alapját jelentik.



Táplálékai a kis halaktól kezdve az óriási bálnákig rengeteg élőlénynek, segítenek megőrizni a vizek, így az egész bolygó egészségét". "Úgy érezzük, a planktonok a sorozat láthatatlan sztárjai. Apró méretük miatt rejtve maradnak, de ezek az óceán dobogó szíve, mivel táplálékot jelentenek és szenet pumpálnak a sekély vizekből a mély óceánba" - mondta Paul Bown, a UCL professzora.