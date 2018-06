Szoros kapcsolataik hatására sem adják fel egyedi hangjukat a delfinek

Magas frekvenciájú füttyjelekkel kommunikálnak egymás között, egyfajta névként használva a hangjukat, amelyek segítségével akár nagy távolságokból is azonosítják egymást a víz alatt.



A Zürichi és a Nyugat-Ausztráliai Egyetem kutatói vizsgálataik eredményéről a Current Biology című szaklapban számoltak be. A palackorrú delfinek intelligens lények, amelyek szoros kapcsolatokat alakítanak ki. A populációjukon belül a hímek szoros, többlépcsős szövetségeket hoznak létre, amelyekben többféle kapcsolatok alakulnak ki: laza érdekközösségek és intenzív, egész életen át tartó barátságok is. Főként a párzási időszakban fognak össze a hímek.



A nyugat-ausztrál Cápa-öbölben a tudósok 17 kifejlett delfint vizsgáltak és víz alatti mikrofonok segítségével felvételeket gyűjtöttek az állatok hangjairól. Azt kutatták, mennyire hasonlítanak az egyedi jellemzők egy nagyon szoros szövetségen belül és a delfinközösség egy másik kapcsolatrendszerében. Az eredmények szerint a delfinek szoros társas kapcsolataik ellenére is megőrzik egyedi hívójelüket, amelyek nem hasonlítanak egymáshoz az idő előrehaladásával sem.



A szakértők szerint ez szokatlan eredmény, hiszen gyakran előfordul, hogy az állatvilágban a párok vagy csoportok hívóhangja egymáséhoz hasonlatossá válik, hogy ezzel is megerősítsék összetartozásukat. Ez jellemző például a papagájokra, a denevérekre, az elefántokra és az emberszabásúakra. A hím palackorrú delfineknél azonban éppen az ellenkezője történik.



Minden hím megőrzi saját egyedi hívóhangját és megkülönbözteti magát partnereitől akkor is, ha nagyon erős kapcsolatot alakított ki velük. Ez segít a sok különböző kapcsolatot szem előtt tartani, így át tudják tekinteni, kik a barátaik, kik a barátaik barátai és kik a vetélytársak. Ennek segítségével a delfinek tudják kezelni összetett társadalmi kapcsolati hálózatukat.



"Az emberek mellett a delfinek az egyetlen élőlények, amelyek megőrzik egyedi ínevüketí, amikor hosszú és szoros kooperatív kapcsolatot alakítanak ki" - mondta Stephanie King, a Nyugat-Ausztráliai Egyetem kutatója.