Szobrot állítottak a 21. század egyik legmeghatározóbb magyar találmányának, a Gömböcnek - Fotók

A Vlagyimir Igorevics Arnold ötlete alapján megvalósított Gömböc segített megtalálni azokat a matematikai modelleket, amelyek értelmében a kopás során minden test a Gömböc felé törekszik, ekkor ugyanis csökken az egyensúlyi helyzetek száma. A fejlődésben azonban a testek szinte mindig megrekednek, és egyfajta tökéletlen Gömböcként fejezik be létüket. Kiváló példa erre a közelmúltban megfigyelt csillagközi aszteroida, melynek bizarr alakját a Gömböcből származtatott matematikai elmélet segített megmagyarázni

A rozsdamentes, gyöngyszórt krómacél héjú, több mint 40 ezer liter térfogatú alkotást a Futureal-csoport megbízásából, Zalavári József művészeti vezetésével a Direct Line Kft. építette a Gömböc felfedezőivel szoros együttműködésben. A szobrot tavasztól vízfelület veszi körbe, így a vízfelszín tükröződése még izgalmasabbá teszi a Corvin Gömböc csillogását.a Corvin Sétányon. A Zoboki Gábor tervei alapján megvalósult Nokia Skypark irodaház előtt felállított Corvin Gömböc a budapesti Corvin-negyed környezetében folyó tudományos kutatómunkára is fel kívánja hívni a figyelmet. A környéken található a Semmelweis Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem informatikai kara, a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete és az ország egyik legnagyobb kutatás-fejlesztési laboratóriumával rendelkező Nokia Skypark is.A Corvin Gömböc 97 Fahrenheit-foknál (36 Celsius-fok) éri el a 4851 milliméteres hosszát – ez a 97., úgynevezett extaktikus számra utal, amit az orosz tudós a Gömböc-elmélet kidolgozásánál használt fel.Az egyik leghíresebb magyar találmánynak számító Gömböc az első ismert olyan homogén, konvex test, amelynek egy stabil és egy instabil, vagyis összesen két egyensúlyi pontja van. Ez azt jelenti, hogyA Gömböc feltalálója két magyar építészmérnök, Domokos Gábor és Várkonyi Péter, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatói, akik több mint 10 éves kitartó kutatás után találtak rá a Gömböc formájára. A felfedezés bizonyította Vlagyimir Igorevics Arnold orosz matematikus korábbi sejtését a Gömböc létezéséről.Az élettelen természetben, például a folyami kavicsok esetében, a kopással létrejövő alakfejlődés elméleti végső, bár elérhetetlen célja a Gömböc-forma. Az élő természetben az evolúció is létre tud hozni a Gömböchöz közeli formákat, ilyen például az indiai csillagteknős páncélja.– mondta Domokos Gábor, a Gömböc egyik feltalálója.Mára több ezer különféle Gömböc található több mint 50 országban. A közönség az eddigi legnagyobb, 2,5 méter magas Gömböc-szobrot a 2010-es sanghaji világkiállítás magyar pavilonjában láthatta. Az akár online is beszerezhető Gömböc formája számos külföldi és hazai művész képzeletét megmozgatta. A kortárs angol szobrász Ryan Gander több alkotását is a Gömböc formája ihlette, a Herendi Porcelánmanufaktúra pedig mozgó térplasztikaként valósította meg a porcelán Gömböcöt.A Corvin Gömböc különleges látványát akár okospadon is élvezhetik a járókelők. A világ egyik legsokoldalúbb utcai padját helyezték el a Nokia Skypark irodaház előtt a Futureal-csoport pilot projektjének keretében, ami a közterületek jövőjét vetíti előre. A minimalista stílusú padon telefont tölteni és internetezni is lehet. A beépített hűtőrendszerrel az ülőfelület még a nyári forróságban is kellemes hőmérsékletet biztosít. A Corvin Sétány első okospadja beépített érzékelőivel képes adatokat gyűjteni annak kihasználtságról és a környezeti körülményekről. Integrált lámpái két méteren belül megvilágítják az ülőalkalmatosság környezetét, lehetővé téve a felhasználók számára az éjszakai használatot. A fehér színű, acélvázas pad ellenáll a természet viszontagságainak, az ülőfelület anyaga szintén tűzbiztos és bármikor könnyen újrapolírozható az eredeti állapot visszaállítása érdekében.