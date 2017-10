Szenzációs leleltre bukkantak egy Buddha-szobor belsejében

Buddhista írásokat tartalmazó két könyvecskét fedeztek fel dél-koreai régészek egy 15. századi, fából készült Buddha-szoborban Dél-Kjongszang tartomány egy történelmi templomában.



A felfedezést a koreai Dzsegje buddhista rend hozta nyilvánosságra hétfőn, amelynek templomában a 918 és 1392 között uralkodó Korje dinasztia korából származó könyvecskéket megtalálták. A két kötet közül az egyik zsebkönyv méretű, a másik pedig 28 buddhista írást tartalmazó gyűjtemény.



A Dzsegje rend közleménye szerint a zsebkönyv olyan apró, hogy korábban soha nem vették észre. A kis kötetet keletkezésének pontos története is kíséri, emellett páratlan buddhista festményeket tartalmaz.



Li Jongjun, a szerzetesrend kulturális kincseiért felelős vezető elmondta: a szobrot 1983-ban újrafestése közben részben felnyitották, de csak a közelmúltbeli újabb vizsgálat során derült ki, hogy pontosan mit tartalmaz.



A rend a templom két másik 1490-ből vagy 1500-ból való szobrát is megvizsgáltatta, és a röntgenes átvilágítás kimutatta, hogy azokban is könyveket rejtettek el. Ezeket azonban nem nyitották fel, mert tiszteletben akarják tartani a rend két nagy tekintélyű szerzetesének óhaját.



A rend a koreai kulturális örökségvédelmi minisztériumhoz fordult, hogy minősítse a kulturális örökség részének a Buddha-szoborban talált ősi buddhista írásokat.