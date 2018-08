Sokkoló a látvány: így néznek ki az űrből az erdőtüzek

A hőség miatt kialakuló erdőtüzekről szinte naponta kapjuk a híreket. Pénteken épp Berlin környékéről számoltak be pusztító tűzről, ahol három települést kellett kiüríteni.A NASA hőkameráinak három óránként frissülő felvételei még közelebb hozzák ezeket a híreket, amelyet a 24.hu osztott meg.A lap azt írja, a képeken látható tüzek nem mindegyike pusztító, az, hogy Afrika nagyjából negyede ég, valószínűleg szándékos mezőgazdasági égetésnek köszönhető. Hozzáteszik, hogy Észak-Amerikában és Dél-Amerika egyes részein azonban nem ennyire szerencsés a helyzet: Chilében például komoly erdőtűz terjed, és a kontinens északi részén is rengeteg pusztító tűzvész tombol, de ugyanez a helyzet Ausztráliában is.