Sikeresen vizsgázott a világ első ˝önműködő termőföldje˝ - videó

Sikeresen vizsgázott Nagy-Britanniában a világ első "önműködő termőföldje", amelyen kizárólag gépek végzik munkát, a vetéstől egészen a betakarításig.A shropshire-i Harper Adams Egyetem és a Yorkshire székhelyű Precision Decisions nevű mezőgazdasági vállalkozás együttműködésével megvalósult projektet részben a brit kormány szárnyai alá tartozó Innovate UK finanszírozta.A Hands Free Hectare elnevezésű kezdeményezés célja az volt, hogy kizárólag önműködő járművek és drónok - pilóta nélküli repülők - használatával vessenek be, gondozzanak és végezzék el a betakarítást egy termőföldön."Ezzel a módszerrel 4,5 tonnányi tavaszi árpánk lett betakarításkor, ami valamivel kevesebb az előzetesen becsült 5 tonnánál. Mindez ugyanakkor jól bizonyítja, hogy egy egész termesztési ciklus lebonyolítható anélkül, hogy az embernek közvetlenül ki kelljen mennie a földre dolgozni" - mondta az Innovate UK egyik szóvivője, hozzátéve, hogy a világelső projektben közreműködő csapat most egy téli növénnyel készül megismételni a tesztet.A munkálatokat egy sor különböző gép végezte. Egy könnyűsúlyú traktor felelt a permetezésért és a talaj kezeléséért. A betakarítást egy aratógép végezte. A termőföldről drónok készítettek légifelvételeket, talajszinten pedig egy apró jármű videózott és gyűjtötte be a mintákat.Egy mezőgazdasági szakember a beérkezett adatok alapján döntötte el, hogy hol és milyen vegyszereket kell alkalmazni, valamint, hogy mikor kell megkezdeni a betakarítást.A szakemberek azért dolgoztak apró gépekkel, hogy ne tegyenek kárt a talajban, növeljék a pontosságot és óvják a növények egészségét.Az Innovate UK szerint a módszer révén a gazdák a jövőben apró, önműködő járművek és egyéb gépek egész flottáját üzemeltethetik a földjeinek.A projekt összköltsége valamivel kevesebb mint 268 ezer dollárt (71 millió forint) volt.