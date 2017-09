Robot segíti a több száz éves tajvani templom munkáját

"A templom hagyományos arculatán túl akarunk lépni, és bátorítani akarjuk a zarándokokkal való több kapcsolatot az új technológia segítségével" - magyarázta Liao Pi-csin, a templom szóvivője. Az 1,2 méter magas robot, amelynek mellén egy képernyő van, minden olyan információt tud a vallási intézményről, amelyet rendszerébe tápláltak, és idegenvezetőként állhat a látogatók rendelkezésére. A templomnak évente több mint hétmillió látogatója van.

Pepper munkába állásától azt remélik, hogy a fiatalabb korosztályt is vonzani fogja a templomba - tette hozzá a szóvivő. Sőt a robot abban is segítheti a személyzetet, hogy elmagyarázza a látogatóknak a templom egyik ősi szokásának, a szerencsepénz kölcsönzésének és visszaadásának rendszerét. Az Tu Ti Kung kínai földisten és felesége tiszteletére 1745-ben létesített templom "banki szolgáltatása" jól ismert Tajvanon. A hívők 100-600 tajvani dollárt (900-6000 forint) kölcsönözhetnek a templomtól, amelyet egy éven belül kell visszaadniuk. A pénz birtokában, nagyobb szerencse reményében kívánhatnak valamit - jobb munkahelyet, jobb eredményeket az egyetemen, békét a családnak.

Pepper még tenyérolvasásra is képes. Szombaton be is mutatta tudását, megmondva a látogatók korát a tenyér elemzése alapján. A robot próbaidős, és a látogatók visszajelzésén múlik, hogy milyen változtatásokat hajtanak végre rendszerében.