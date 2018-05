Rekordidőt töltöttek el a Holdhoz hasonló körülmények között kínai diákok

Rekordot jelentő több mint egy évet töltöttek el kínai egyetemisták egy pekingi laborban a Holdon uralkodóhoz hasonló körülmények között. A pekingi Pejhang Egyetem (korábban Pekingi Űrkutatási Egyetem) négy hallgatója, két férfi és két nő helyi idő szerint kedden hagyta el a Yuegong-1 (Holdpalota-1) nevű kísérleti laboratóriumot.A három szakaszra bontott teszt során összesen 370 napot töltöttek az önkéntesek a laborba zárva. Tavaly május 10-én négy diák, két férfi és két nő zárkózott el a külvilágtól 60 napra. A kísérlet második szakaszában felváltotta őket egy másik csoport, amelynek tagjai 200 napot töltöttek elszigeteltségben.A harmadik szakaszban az első csoport tért vissza, hogy újabb 110 napot töltsön el az egyetem kampuszán lévő laborban. Liu Hung, a kísérleti laboratórium fő tervezője szerint a bioregeneratív létfenntartó rendszerben (BLSS) emberek, állatok, növények és mikroorganizmusok élnek egymás mellett egy zárt környezetben, egy Holdon lévő bázist szimulálva.

A rendszer 98 százalékban önfenntartó.

- mondta a szakember. A BLSS célja egy olyan önfenntartó ökoszisztéma megalkotása, amely lehetővé tenné, hogy az űrhajósok hosszú ideig a Holdon vagy más égitesteken maradhassanak.A rendszer továbbá alkalmazható lenne olyan területeken is, ahol szűkösek a vízforrások és alacsony az oxigénszint. Az összesen 150 négyzetméteres kísérleti laboratórium két, növénytermesztésre szolgáló kabinból és egy lakókabinból áll. A 42 négyzetméteres lakótérben négy alvócella, egy közösségi szoba, egy fürdőszoba, egy hulladékfeldolgozásra alkalmas és egy állattartó helyiség kapott helyet.A "konyhakertben" gyümölcsöt - főleg epret - és zöldséget termesztettek az önkéntesek, az "állatfarmon" közönséges lisztbogarat tenyésztettek, amely ehető és nagy arányban tartalmaz fehérjét és más tápanyagokat. A bogarakat megőrölték és liszttel keverték össze egy kenyérszerű eledellé, vagy kisütötték őket víz és étolaj keverékében egy elektromos főzőlapon.Az emberi hulladékot biofermentációs eljárással dolgozták fel, a növényeket az élelmiszer- hulladékokból származó melléktermékekkel trágyázták. A són, fűszereken és némi tartósított sertés- és baromfihúson kívül mindent a kísérleti űrállomás zárt körforgásában állítottak elő.A laborban töltött idő alatt a diákok a függőleges növénytermesztés technológiáját is tovább fejlesztették. Az önkéntesek használhatták az internetet, sakkozhattak, jógázhattak és szobabiciklizhettek. Emellett angolul tanultak, rádiót hallgattak és minden héten részt kellett venniük pszichológiai és egészségi kivizsgáláson. A kutatók most kiértékelik a diákok fizikai és mentális állapotát, valamint tanulmányozzák a teszt eredményeit.A kutatók a teszt során azt is vizsgálták, hogy miként reagáltak a résztvevők - a biológiai ritmusukat tekintve és érzelmileg - a napfény hiányára. A pekingi diákok már januárban új világrekordot állítottak fel a 200 napos tesztidőszakkal. Az 1970-es évek elején a Szovjetunióban három ember 180 napot töltött el egy hasonlóan zárt ökoszisztémában.A jelenlegi tervek szerint Kína a következő tíz évben fog asztronautákat küldeni a Holdra, de a mostani projekt már egy hosszabb tartózkodást készít elő a Holdon. Kína célja, hogy 2022-ben legénységgel ellátott űrállomást építsen ki, ekkor ér véget ugyanis a Nemzetközi Űrállomás (ISS) missziója.